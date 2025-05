Weiden: Umstrukturierungen in der Geschäftsstelle

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben zwei Positionen in ihrer Geschäftsstelle neu besetzt.

Bereits seit dem 1. April 2025 ist der ehemalige Blue Devils-Profi Ralf Herbst neuer Geschäftsstellenleiter. Sein Vorgänger Wolfgang Schalamon, der das Amt seit Juli 2022 innehatte, verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand – wird dem Club aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Mit Ralf Herbst haben die Blue Devils Weiden eine Lösung gefunden, die idealer nicht sein könnte. Der 39-Jährige bestritt in seiner aktiven Karriere mehr als 500 Spiele für den Club und trug elf Saisons lang das Trikot der Blue Devils. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Verein treu und engagierte sich als Trainer im Nachwuchs. Durch seine langjährige Zugehörigkeit kennt er die Strukturen des Vereins bestens und versteht als ehemaliger Profi die Bedürfnisse der Spieler genau. Seine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung rundet das Profi l für seine neue Aufgabe optimal ab.

Neben dieser Personalie gibt es seit dem 1. Mai 2025 weitere hauptamtliche Verstärkung in der Geschäftsstelle: Sebastian Schell, der dem Weidener Eishockey seit über 25 Jahren verbunden ist und in dieser Zeit sowohl Höhen als auch Tiefen des Vereins miterlebt hat, übernimmt Aufgaben im Bereich Sponsoring und Marketing. Nach einem Sportmanagement-Studium an der Fachhochschule Erding war der 40-Jährige in den letzten Jahren für Sponsoring- und Marketingaktivitäten der Ziegler Group verantwortlich und hatte so weitere intensive Berührungspunkte mit den Blue Devils. In seiner neuen Rolle wird er tatkräftig von Mitgliedern der Sponsoring-Taskforce unterstützt, die weiterhin eine zentrale Rolle in der Akquise und Betreuung von Partnern spielen.

Geschäftsführer Franz Vodermeier: “Mit Ralf und Sebastian gewinnen wir zwei eishockeyverrückte Kollegen, die den Club seit vielen Jahren – teils Jahrzehnten – kennen und sich voll mit ihm identifi zieren. Ihre fachliche und persönliche Kompetenz, gepaart mit ihrer engen Verbundenheit mit den Blue Devils, sind ein großes Plus für unsere Weiterentwicklung.”

