Weiden setzt Siegesserie auch in Krefeld fort

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine mussten am Freitagabend eine bittere 3:6-Niederlage gegen die formstarken Blue Devils Weiden hinnehmen.

Während Krefeld am Dienstag noch gegen Rosenheim verloren hatte, reisten die Gäste mit fünf Siegen in Serie selbstbewusst an und konnten diesen Lauf trotz einiger Ausfälle weiter ausbauen. Für Weiden feierte der erst 17-jährige Florian Reinwald sein DEL2-Debüt.

Die Partie begann ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Bereits in der 5. Minute vergab Matt Marcinew eine erste gute Möglichkeit für Krefeld, während auf der anderen Seite Felix Bick gegen David Elsner und Elias Pul eine Doppelchance vereitelte.

In der 18. Minute musste Weidens Constantin Vogt auf die Strafbank, und Krefeld nutzte die Überzahl sofort. Marcel Müller legte auf Davis Vandane ab, der mit einem platzierten Flachschuss das 1:0 erzielte. Nur eine Minute später erhöhte Christian Kretschmann nach einem Pass von Steven Raabe auf 2:0 – ein optimaler Start für die Pinguine.

Der Mittelabschnitt begann denkbar schlecht für die Gastgeber. Ein Missverständnis zwischen Adam und Riefers nutzte Dominik Müller in der 23. Minute zum schnellen Anschlusstreffer. Zur Spielmitte durfte Weiden dann selbst im Powerplay ran. Zunächst hatte David Elsner Pech mit einem Lattenschuss (29.), doch kurz darauf gelang Luca Gläser der verdiente 2:2-Ausgleich.

Das Spiel blieb intensiv: In der 33. Minute scheiterten Voit und Pul an Pinguine-Goalie Bick, während auf der Gegenseite Niederberger und Vandane gute Chancen vergaben (34.). In der 35. Minute brachte Krefelds erste Formation die Gastgeber erneut in Führung. Nach tollem Kombinationsspiel landete die Scheibe bei Max Newton, der zum 3:2 traf. Doch die Freude hielt nur kurz – Tommy Muck sorgte fast postwendend für den erneuten Ausgleich (36.).

Die Gäste starteten besser in den letzten Abschnitt. Dominik Müller hatte Pech mit einem verdeckten Schuss sowie einem Lattentreffer, doch in der 47. Minute war es soweit: Nach Vorarbeit von Rubes und Ward ließ Gläser Krefelds Abwehr keine Chance und brachte Weiden erstmals in Führung.

Krefeld drängte auf den Ausgleich, doch Marcel Müller verlor in der 54. Minute bei einem Alleingang die Kontrolle über die Scheibe. In der 58. Minute hielt Bick seine Mannschaft mit einer starken Parade gegen Voit noch im Spiel, doch als er kurz darauf für einen sechsten Feldspieler das Tor verließ, besiegelte Tyler Ward mit einem Empty-Net-Goal das 5:3. Fabian Voit legte mit einem weiteren Treffer ins leere Tor den 6:3-Endstand fest.

Nach einem starken ersten Drittel brachen die Krefeld Pinguine defensiv ein und mussten sich einem clever agierenden Gegner geschlagen geben. Weiden zeigte Moral, nutzte Krefelds Fehler konsequent aus und feierte den sechsten Sieg in Folge.

Am Sonntag tritt das Team von Thomas Popiesch in Crimmitschau an, die Blue Devils erwarten am Sonntag die Lausitzer Füchse.

Stimmen zum Spiel









Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Blue Devils Weiden 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll; Konze – Lessio, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Müller; Niederberger, Kretschmann, Cerny; Schütz, Fischer, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Blue Devils Weiden: Wölfl (Noack) – Ribnitzky, Müller; Muck, Elsner; Länger – Samanski, Voit, Pul; Gläser, Rubes, Ward; Vogt, Vantuch, Schlenker; Reinwald.

Trainer: Sebastian Buchwieser.

Statistik:

Tore: 1:0 (17:44) Vandane (Müller) PP5-4, 2:0 (18:37) Kretschmann (Raabe/Niederberger), 2:1 (22:26) Müller (Vantuch/Vogt), 2:2 (29:31) Gläser (Elsner/Ward) PP5-4, 3:2 (34:16) Newton (Vandane/Lessio), 3:3 (35:08) Muck (Ribnitzky/Schlenker), 3:4 (46:59) Gläser (Ward/Rubes), 3:5 (58:36) Ward (Gläser/Rubes) EN, 3:6 (59:02) Voit (Samanski/Vantuch) EN

Strafminuten: Krefeld 2, Weiden 4

Schiedsrichter: Hoppe/Laudan.

Zuschauer: 5.130

