Weiden: Ein Youngster geht, ein anderer rÃ¼ckt in den Kader auf

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verabschieden einen weiteren Spieler: Davin Maus verlässt die Oberpfälzer und wechselt zu einem Oberligisten.

Nach jetzigem Stand erhält er aber eine Förderlizenz für die Blue Devils und könnte so weiterhin für das Team in der DEL2 zum Einsatz kommen.

Der Stürmer kam im Sommer 2023 aus der U20 des EV Landshut nach Weiden und absolvierte 32 Einsätze für die Blue Devils in der Oberliga sowie sechs Einsätze für den letztjährigen Kooperationspartner ERSC Amberg in der Bayernliga. Der 20-Jährige hat aufgrund von Verletzungen und Krankheit eine schwierige Saison hinter sich. Für seine weitere Entwicklung benötigt der Linksschütze Spielpraxis, die ihm der DEL2-Neuling in der kommenden Saison nicht garantieren kann. Die Blue Devils bedanken sich bei Davin Maus für seinen Einsatz und wünschen ihm privat alles Gute und bei seinem neuen Verein viel Erfolg.

Zugleich gibt es eine weitere Personalentscheidung: Nachwuchsspieler Jan Heßler, der in der vergangenen DNL3-Saison in 29 Spielen für die U20 Young Blue Devils 55 Scorerpunkte sammelte, wird für den DEL2-Kader lizenziert und soll langsam an die Profimannschaft herangeführt werden.