Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils möchten über die aktuelle Situation von Head Coach Dave Matsos informieren und zugleich auf Spekulationen eingehen, die entstanden sind, nachdem er bei mehreren Vorbereitungsspielen nicht beim Team sein konnte.

Dass dies bei Fans, Sponsoren, Partnern und in der Eishockey-Community Fragen aufwirft, ist für die Blue Devils nachvollziehbar. Gleichzeitig entstehen schnell Gerüchte, wenn persönliche medizinische Informationen aus berechtigten Gründen nur eingeschränkt öffentlich kommuniziert werden können. Deshalb möchten doe Weidener größtmögliche Transparenz schaffen und dabei zugleich die notwendige Privatsphäre wahren.

Teampräsident Stephan Seeger Sr. erklärt: „Zunächst möchte ich klarstellen, dass Dave aus medizinischen Gründen zuletzt nicht bei der Mannschaft sein konnte. Wie einige bereits wissen, musste er sich kurz nach seiner Ankunft in Deutschland unerwartet einem operativen Eingriff unterziehen, bei der ein akutes medizinisches Problem behandelt wurde. Im Rahmen der anschließenden Nachsorge haben die Ärzte eine weiterführende Behandlung empfohlen, die neben dem ursprünglichen Problem auch weitere gesundheitliche Aspekte berücksichtigt. Dave folgt diesen ärztlichen Empfehlungen und befindet sich derzeit unter medizinischer Betreuung in entsprechender Behandlung.

Nach meinem aktuellen Kenntnisstand kann es mehrere Wochen dauern, bis der Verlauf der Behandlung und weitere Untersuchungen eine verlässlichere Einschätzung ermöglichen. Anstatt über seine Rückkehr zu spekulieren oder einen Zeitplan zu nennen, der sich später möglicherweise als falsch erweist, halten wir es für richtig und verantwortungsvoll, diesen Vorgang abzuwarten. Weitere Aussagen werden wir treffen, sobald uns belastbare Informationen vorliegen. Dabei wollen wir so transparent wie möglich sein. Gleichzeitig gibt es klare Grenzen, wenn es um die persönlichen medizinischen Informationen eines Menschen geht. Diese Grenzen werden wir respektieren. Das ist für uns eine Frage der Verantwortung und der Unterstützung gegenüber Dave.

Ich bin von Medienvertretern auch auf Gerüchte angesprochen worden, Dave sei entlassen worden. Grundsätzlich halte ich wenig davon, Gerüchte zu kommentieren – insbesondere dann, wenn weder deren Ursprung bekannt ist noch feststeht, ob sie überhaupt irgendeine Grundlage haben.

Im Moment gibt es ohnehin etwas wesentlich Wichtigeres, als sich mit Gerüchten zu beschäftigen: Wir sind und bleiben eine Organisation, die für ihre Leute einsteht, sie schützt und unterstützt. Für mich gehört genau das zu dem, was es bedeutet, mit Stolz Blau und Weiß zu tragen – auf und neben dem Eis.

Dass Dave derzeit aus medizinischen Gründen nicht bei der Mannschaft sein kann, darf daher keinesfalls als Zeichen einer Entlassung oder Trennung verstanden werden. Ganz im Gegenteil.

Die Gesundheit unserer Spieler und Mitarbeiter hat für uns einen hohen Stellenwert. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten, haben sie Vorrang. Wir lassen unsere Leute nicht im Stich, wenn sie verletzt oder krank sind, nur weil wir Spiele gewinnen müssen. Wir gewinnen deshalb, weil wir nicht so handeln – auch und gerade in schwierigen Situationen.

Daher möchte ich alle darum bitten, Dave in ihre Gedanken und Gebete einzuschließen, anstatt Zeit mit Halbwahrheiten und Gerüchten zu verschwenden, die letztlich mehr spalten, als unserer gemeinsamen Aufgabe hier zu unterstützen.

Für die Zeit, in der Dave voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen kann, übernimmt Assistant Coach Mikhail Nemirovsky mit sofortiger Wirkung interimsweise die Position des Head Coaches. Damit gewährleisten wir auch in dieser Phase eine klare und kontinuierliche sportliche Führung hinter der Bande.

Mikhail ist ein erfahrener und kompetenter Eishockeyfachmann. Er kennt unsere sportliche Philosophie, unsere Spieler und die Ziele, die wir uns für diese Saison gesetzt haben, sehr genau. An diesen wird sich nichts ändern.

Gemeinsam mit General Manager Stephan Seeger Jr. kann er sämtliche sportlichen Abläufe auf und neben dem Eis sowie das Training und die Vorbereitung auf die bevorstehende Hauptrunde verantworten. Dabei können beide weiterhin auf die Unterstützung unseres bestehenden Trainer- und Betreuerstabs zählen.

Sobald uns zuverlässige neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir darüber Informieren – innerhalb der Grenzen, die der respektvolle Umgang mit persönlichen medizinischen Informationen gebietet. Ich habe volles Vertrauen in die behandelnden Ärzte und ihre Behandlungen und bin zuversichtlich, dass Dave auf seinem Weg weiter Fortschritte machen wird.

Für uns alle anderen geht es jetzt darum, uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren: füreinander einzustehen und die Mannschaft bestmöglich und konsequent auf den Saisonstart vorzubereiten.“

566 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht