Weiden: Adam Schusser und Mirko Schreyer geehrt

Weiden. (PM Blue Devils) Die Verteidiger Adam Schusser und Mirko Schreyer sind vor dem Heimspiel gegen den EV Füssen für ihren 250. beziehungsweise 300. Einsatz im Blue-Devils-Trikot ausgezeichnet worden.

Adam Schusser wechselte zur Saison 2017/2018 vom damaligen Oberligisten EHV Schönheide nach Weiden und absolvierte am 29. September 2017 gegen den Deggendorfer SC sein erstes Pflichtspiel für die Blue Devils. Bereits am 28. Dezember 2022 bestritt der Deutsch-Tscheche sein 250. Pflichtspiel für die Oberpfälzer.

Mirko Schreyer kam zur Saison 2016/2017 vom EV Regensburg in die Max-Reger-Stadt. Der gebürtige Straubinger stand mit 20 Jahren am 30. September 2016 gegen die Lindau Islanders zum ersten Mal im Aufgebot der Blue Devils. Beim Auswärtsspiel gegen den SC Riessersee am 2. Januar 2023 absolvierte Schreyer sein 300. Pflichtspiel.

Die Blue Devils Spielbetriebs GmbH und der 1. EV Weiden bedanken sich bei Adam Schusser und Mirko Schreyer für ihren bisherigen tadellosen Einsatz und wünschen ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit.