Weichenstellung: Coaches haben im Pustertal vorzeitig verlÃ¤ngert

Bruneck. (PM HCP) Der HC Falkensteiner Pustertal ist nun bereits im 5. Jahr Mitglied der win2day ICE Hockey League.

Nacheinander wurden Schritte gesetzt und kurz- wie mittelfristige Ziele festgelegt und grÃ¶ÃŸtenteils umgesetzt. Neben Sponsoring- und Marketing-AktivitÃ¤ten standen Konsolidierung und KontinuitÃ¤t im sportlichen Bereich auf der Agenda, mit der heutigen Meldung wird hierbei ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt.

Die beiden Trainerpositionen beim HC Falkensteiner Pustertal werden weiterhin mit Jason Jaspers und Kohl Schultz besetzt. Ihre VertrÃ¤ge bei den WÃ¶lfen werden vorzeitig â€“ um weitere 2 Saisons, also bis 2028 – verlÃ¤ngert.

WÃ¤hrend im Sommer 2024 das Trainerprofil nebst Spielerkarriere von Jason Jaspers hinreichend bekannt war, kam Kohl Schultz als weitestgehend unbeschriebenes Blatt nach Bruneck.

Jason Jaspers Ã¼berzeugt durch klare Linie, Erfahrung und Teamwork, Kohl Schultz durch immensen Arbeitswillen und groÃŸes Fachwissen â€“ beide eint die Tatsache, die Werte der WÃ¶lfe-Familie nicht nur zu leben, sondern bereits verinnerlicht zu haben.

Somit schafft der HCP ein GerÃ¼st, das nun neben Sportlichem Leiter (Bona), Tormann- und Fitness-Coaches (Tragust und Baur), Berater (Hicks) auch die beiden Trainerpositionen (Jaspers und Schultz) fÃ¼r KontinuitÃ¤t an der Spitze des WÃ¶lfe-Stabs stehen.

Statements: Jason Jaspers: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim HC Pustertal verlÃ¤ngern zu dÃ¼rfen. Die groÃŸe Eishockey-Familie im Pustertal hat mich von Anfang an mit offenen Armen aufgenommen, was es fÃ¼r mich sehr einfach gemacht hat, hier zu arbeiten. Wir bauen in Bruneck gerade etwas Tolles auf, weshalb es mich umso mehr freut, diese Arbeit fortsetzen zu dÃ¼rfen. Ich mÃ¶chte mich bei allen hier im Verein bedanken, angefangen bei Kohl Schultz, welcher als Assistant Coach einen groÃŸartigen Job macht, Ã¼ber unseren Equipment Staff, das BÃ¼ro und nicht zuletzt die FÃ¼hrungsriege um Erich Falkensteiner, Jochen Schenk und Patrick Bona. Ich bin sehr stolz, Teil des HCP zu sein und bin beeindruckt, mit welcher Leidenschaft und welchem Einsatz jeder hier Tag fÃ¼r Tag hart arbeitet, um den nÃ¤chsten Schritt zu machen und den HCP weiterzuentwickeln.“

Kohl Schultz: â€žIch freue mich riesig, dass mir der HCP das Vertrauen schenkt, weiterhin dabei zu helfen, diesen Klub an die Spitze der ICE Hockey League zu fÃ¼hren. Die vergangenen anderthalb Jahre waren eine groÃŸe Lern- und Entwicklungschance fÃ¼r mich, gleichzeitig aber auch eine wunderbare Lebenserfahrung. Ich kann Jason Jaspers, Patrick Bona und Erich Falkensteiner nicht genug dafÃ¼r danken, dass sie mir auch kÃ¼nftig als Assistenztrainer ihr Vertrauen schenken. Alle hier leisten etwas Besonderes, und das groÃŸe Ziel ist es, Bruneck langfristig zu einer Meisterschaft zu fÃ¼hren.â€œ

Patrick Bona (sportlicher Leiter): â€žAls Verein sind wir bestrebt, auf KontinuitÃ¤t zu setzen. Damit anfangen mÃ¶chten wir bei unserem Coaching Duo, welches einen hervorragenden Job macht und neben der sportlichen Expertise auch menschliche FÃ¤higkeiten besitzt, die bestens zu uns und unseren Werten passen. Wir wollen uns stetig verbessern, gleichzeitig aber weiter bodenstÃ¤ndig bleiben und hart arbeiten. Genauso sehen auch Jason und Kohl ihre Arbeit. Sie bilden sich stetig fort, lassen modernes und schnelles Eishockey spielen und sind demnach eine tolle Bereicherung fÃ¼r unseren Verein und unsere Spieler. Wir sind sehr froh darÃ¼ber, dass wir Jason und Kohl fÃ¼r weitere zwei Jahre an uns binden konnten!â€œ

