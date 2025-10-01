Wegweisendes Duell: Iserlohn Roosters empfangen „Mannheim-Bezwinger“ Löwen Frankfurt

Iserlohn. (MK) Die Stimmung bei den meisten Anhängern der Iserlohn Roosters ist momentan durchaus angespannt.

Nach den ersten beiden Wochenenden mit sechs Punkten aus vier Spielen war durchaus so etwas wie Hoffnung auf eine sorgenfreie Saison zu spüren. Das vergangene Wochenende hat mit den Niederlagen gegen Bremerhaven (1:5) und in München (1:3) alle – Verantwortliche, Team und Anhängerschaft – in der Realität ankommen lassen.

Wie so oft ist es schwierig nach den ersten Wochenenden einzuschätzen, wo eine Mannschaft wirklich einzuordnen ist. Zuletzt wirkte es so, dass die Roosters noch die Balance zwischen mehr Torgefahr und Stabilität in der Abwehr suchen.

Mannheim-Bezwinger Frankfurt kommt mit neuem Selbstbewusstsein

Die nächste Standortbestimmung wartet am Donnerstagabend auf die Sauerländer. Dann kommen die Löwen Frankfurt an den Seilersee. Bei den Hessen verlief der Saisonstart alles andere als gut. Nach den desolaten Auftritten gegen Wolfsburg (1:9) und gegen Dresden (3:6) gelang dem Team von Headcoach Tom Rowe am letzten Sonntag ausgerechnet im Derby in Mannheim ein erster kleiner Befreiungsschlag. In der Kurpfalz gewannen die Löwen mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Roosters, dann ist man wieder im Soll und hält die Löwen weiter klar auf Abstand, verliert man das wichtige Heimspiel, dann wird man erst einmal im Tabellenkeller mit Aufsteiger Dresden und den Löwen verbleiben. Die ohnehin schon zu vernehmende Unruhe im Fanlager dürfte am emotionalsten DEL-Standort noch größer werden.

Roosters Sportdirektor Franz-David Fritzmeier möchte die von außen dem Spiel beigemessene Brisanz nicht unbedingt mit der innerhalb der Kabine gleichstellen. Natürlich sei nach drei Niederlagen eine gewissen Anspannung da. „Ob es jetzt so ein viel wichtigeres Spiel ist als andere, das glaube ich jetzt nicht. Natürlich stehen die Löwen auf dem letzten Tabellenplatz. Wir haben jetzt drei Mal in Folge verloren und sind beide so in etwa in einer Kategorie“, umschreibt er die Ausgangslage vor dem Spiel.

Wichtig sei es den Löwen wenig Raum zur Entfaltung zu geben. „Sie werden sicherlich auf ihre Chancen lauern“, so Franz-David Fritzmeier.

Das sagt Franz-David Fritzmeier zur Ausgangslage





Taro Jentzsch fehlt weiterhin

Personell wird bei den Roosters Taro Jentzsch weiterhin ausfallen. Hinter einem Einsatz von Manuel Alberg steht noch ein Fragezeichen. Neuzugang Lua Niehus kann frühestens am Sonntag in Mannheim zum Einsatz kommen und wird das Duell gegen seinen nun Ex-Klub sicherlich sehr genau beobachten.

Bei den Löwen fehlt nach wie vor Maksim Matushkin neben dem Langzeitverletzten Jakob Lilja. Kevin Bicker hat nach seinem „Nordamerika-Ausflug“ am letzten Wochenende seine ersten Saisonspiele für die Löwen bestritten.

Neuzugang Mirko Pantkowski stand beim Sieg der Löwen in Mannheim zwischen den Pfosten. Gut möglich, dass ihm auch am Seilersee das Vertrauen geschenkt wird.

Bei den Roosters konnten sowohl Stammgoalie Andreas Jenike, wie auch „Herausforderer“ Hendrik Hane in der noch jungen Saison überzeugen. Das Trainerteam macht laut Franz-David Fritzmeier seine Entscheidung, wer im Tor stehen wird, immer von verschiedenen Faktoren neben der Form abhängig. So schaue man auch immer, welcher Goalie die beste Wirkung gegen die Spielweise des Gegners hat.

Viele Ehemalige in den Reihen des Gegners

Neben dem jüngsten Transfer von Lua Niehus, der ganz frisch von den Löwen ins Sauerland gewechselt ist (wir berichteten), gibt es auch weiter Spieler, die schon das Trikot des morgigen Gegners getragen haben.

Bei den Roosters trugen Julian Napravnik (2023 – 2025) und Kyle Wood (2020/2021) den Löwenkopf bereits auf dem Trikot. Nicht zu vergessen ist Colin Ugbekiles letztlich rückgängig gemachter Transfer zu den Löwen im vergangenen Jahr. Assistenzcoach Janne Kujala war von 2023 – 2025 ebenfalls zwei Spielzeiten hinter der Löwenbande aktiv. Und natürlich Franz-David Fritzmeier, der von 2017 – 2024 als Sportdirektor maßgeblich an der Rückkehr der Hessen in die DEL beteiligt war.

Im Frankfurter Kader stehen mit Tommy Pasanen (2014/2015 bei den Young Roosters), dem gebürtigen Dortmunder Daniel Wirt (2012 – 2017 bei den Young Roosters) und dem Wickeder Sebastian Cimmerman (2015 – 2017 bei den Young Roosters) drei Spieler im Kader, die im Iserlohner Nachwuchs wichtige Entwicklungsschritte machen durften.

Löwen am Samstag gegen Köln, Roosters Sonntag in Mannheim

Erstes Bully ist am Donnerstagabend um 19:30 Uhr in der Eissporthalle am Seilersee. Stehplatztickets sind (Stand 16 Uhr, Mittwoch) noch verfügbar.

Am kommenden Sonntag treten die Roosters in Mannheim an. Frankfurt empfängt bereits am Samstagabend die Kölner Haie.

