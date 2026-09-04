Wegen Verletzungen: Capitals verpflichten Star-Goalie / Heimspiel gegen Trencin

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals können einen hochkarätigen Neuzugang auf der Torhüterposition bekanntgeben.

Der 34-jährige Schwede Adam Reideborn unterschrieb ein bis Mitte Oktober befristetes Arbeitspapier in der Bundeshauptstadt. Der Linksfänger kommt mit einer beeindruckenden Vita nach Wien. Reideborn hat 189 Spiele in der SHL, 154 Spiele in der KHL, 116 Spiele in der Schweizer NL sowie 16 Länderspiele für Schweden und zwei Meistertitel in der KHL in seiner Vita stehen. Der 34-Jährige stand in den letzten drei Spielzeiten für den SC Bern zwischen den Pfosten. Nötig wurde diese hochkarätige Nachverpflichtung aufgrund von Verletzungen bei Sebastian Wraneschitz und Max Zimmermann. Beide laborieren an unterschiedlichen Unterkörperverletzungen, wodurch ihre Einsatzfähigkeit zu Saisonbeginn nicht garantiert ist.

Der am 18. Jänner 1992 in Stockholm geborene Goalie Adam Reideborn schaffte seinen Durchbruch im Profibereich bei Djurgårdens IF. Zwischen 2012 und 2014 absolvierte der Schwede 60 Zweitligaspiele für den Hauptstadtklub. Zur Saison 2014/15 wechselte der Schlussmann zu MODO Hockey, wo er seine ersten Einsätze in der Swedish Hockey League absolvierte. Im Jahr 2016 ging es für Reideborn zurück zum mittlerweile in die SHL aufgestiegenen Djurgårdens IF, wo sich der Stockholmer endgültig als Top-Goalie etablierte. In der Saison 2017/18 verzeichnete Reideborn in 30 Grunddurchgangsspielen eine Fangquote von 93,7 Prozent und einen Schnitt von nur 1,58 Gegentoren pro 60 Minuten. Dafür wurde der Linksfänger zum Torhüter des Jahres der SHL gekürt. In der darauffolgenden Spielzeit zog der Schwede mit seinem Team ins Finale ein, wo erst gegen Frölunda Schluss war. Für seine Leistungen wurde Reideborn mit der Honken Trophy für den besten schwedischen Torhüter ausgezeichnet. Der heute 34-Jährige absolvierte im Laufe seiner Karriere 151 Grunddurchgangsspiele in der SHL. In diesen steht eine Fangquote von 91,7 Prozent zu Buche. Dazu kommen 38 Einsätze in den Playoffs.

Zur Saison 2019/20 wagte er bei Ak Bars Kazan in der KHL erstmals den Sprung ins Ausland. Für die Mannschaft aus Tatarstan absolvierte der Schwede in zwei Spielzeiten insgesamt 65 Grunddurchgangsspiele, in denen eine Fangquote von 92,2 Prozent zu Buche steht. Im Anschluss wechselte der Linksfänger zum russischen Topteam ZSKA Moskau. In seinen beiden Spielzeiten in Diensten des Hauptstadtvereins gewann Reideborn zweimal den Gagarin Cup. Auf dem Weg zur zweiten Meisterschaft in der Saison 2022/23 verzeichnete der Schwede in 25 Playoff-Spielen fünf Shutouts und eine Fangquote von 93,0 Prozent. Unter dem Strich bestritt Reideborn 123 Regular-Season-Spiele in der KHL und verzeichnete dabei eine Fangquote von 91,5 Prozent. In den Playoffs konnte er diese in 31 Einsätzen auf 93,1 Prozent steigern. In den letzten drei Spielzeiten ging der Schwede für den SC Bern aufs Eis. Der Linksfänger verzeichnete in 107 Grunddurchgangsspielen eine Fangquote von 91,3 Prozent. Für die schwedische Nationalmannschaft durfte Reideborn im Laufe seiner Karriere in 16 Spielen auflaufen. Der Torhüter vertrat sein Land im Jahr 2021 bei der Weltmeisterschaft. Nach fünf WM-Spielen stand eine Fangquote von 94,6 Prozent zu Buche. Reideborn war ein Jahr später Teil des schwedischen Olympia-Aufgebots, kam in Peking aber nicht zum Einsatz.

Reideborn soll heute noch in Wien ankommen und wird am Samstag bereits gegen den HK Dukla Trencin im Einsatz sein. Der Schwede erhält die Rückennummer 39, die er bereits bei Djurgårdens IF und der schwedischen Nationalmannschaft trug. Sebastian Wraneschitz und Max Zimmermann sind hingegen nicht einsatzbereit. Während bei Wraneschitz eine genaue Prognose noch ausständig ist und der Saisonstart akut in Gefahr ist, könnte Zimmermann bei idealem Heilungsverlauf erst zu Saisonbeginn vollständig matchfit sein.

Statement Adam Reideborn „Als er im Sommer bei den Vienna Capitals unterschrieben hat, habe ich mit Jakob Lilja gesprochen. Nach seiner Ankunft in Wien haben wir uns wieder ausgetauscht. Dabei hatte er nur Gutes zu berichten. Ich hatte also ein gutes Gefühl für die Organisation, bevor es überhaupt eine Option war, hierherzukommen. Nachdem die Capitals Kontakt mit mir aufgenommen haben, war es meinerseits eine schnelle Entscheidung. Mein Ziel war es, meine Saison bei einer guten Mannschaft zu beginnen. Hoffentlich können wir einige Siege einfahren und dann schauen wir weiter. Körperlich fühle ich mich gut. Ich habe mich zu Hause fit gehalten und bin am Eis gewesen. Noch habe ich mit der Mannschaft nicht trainieren können, wir werden daher sehen, wie das erste Spiel verläuft, ich fühle mich aber bereit, dem Team zu helfen. Ich habe mir vorab den Kader angesehen und gemerkt, dass wir über viel Erfahrung verfügen. Ich habe einige Namen gesehen, gegen die ich im Laufe meiner Karriere schon einmal gespielt habe, darunter auch mein neuer Goalie-Coach Bernhard Starkbaum.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Sebi laboriert seit der zweiten Trainingswoche an einer hartnäckigen Unterkörperblessur, welche wir versuchen, durch eine spezielle Therapie in den Griff zu bekommen. Stand jetzt können wir keinen konkreten Zeitpunkt für sein Comeback nennen. Max hat sich am Tag vor dem Vorbereitungsspiel gegen den KAC eine leichte Unterkörperverletzung zugezogen. Er ist am Weg der Besserung und startet mit leichter Belastung. Beide benötigen eine gewisse Aufbauphase, um letztendlich bereit für den Meisterschaftsbetrieb zu sein. Die Nachverpflichtung von Adam soll ihnen die dafür notwendige Zeit geben. Gleichzeitig bekommen wir mit Adam einen Torhüter, der in den besten Ligen Europas performt hat. Wir müssen zum Saisonstart bereit sein und können daher kein Risiko eingehen. Das sind wir unseren Partnern und Fans einfach schuldig. Wir freuen uns darüber, Adam bei uns in der Caps-Familie begrüßen zu dürfen.“

Steckbrief Adam Reideborn

Position: Torhüter

Geburtsdatum: 18.01.1992

Alter: 34 Jahre

Größe: 184 cm

Gewicht: 81 kg

Fanghand: links

Nationalität: Schweden

Vienna Capitals empfangen Trencin zum einzigen Heimspiel der Pre-Season

Wien, 4. September 2026 | Die Vienna Capitals setzen ihre Vorbereitung auf die neue Saison morgen mit einem Heimspiel gegen den slowakischen Erstligisten HK Dukla Trencin fort. Das einzige in der STEFFL Arena ausgetragene Pre-Season-Spiel startet um 14.00 Uhr in Halle 1.

Ausgangssituation

Die Vienna Capitals wollen vor eigenem Publikum den ersten Erfolg der Pre-Season einfahren. Beim Energie AG Motor Cup verlor das Team von Head-Coach Mike Stewart zum Auftakt gegen den HC Slovan Bratislava nach Overtime mit 5:6, ehe tags darauf eine 2:6-Niederlage gegen Gastgeber Motor České Budějovice folgte. Bei der WellCard Trophy in Klagenfurt mussten die Wiener verletzungsbedingt mit ausgedünntem Line-up antreten. Die Duelle gegen die University of Saskatchewan Huskies (1:4), Gastgeber EC-KAC (2:5) und den Milano Hockey Club (4:5) gingen allesamt verloren. Nach dem morgigen Duell gegen Trencin wartet am 11. September noch ein Gastspiel bei Hydro Fehérvár AV19 auf die Caps, ehe der Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League am 18. September mit dem Auswärtsspiel beim HCB Südtirol Alperia startet.

Personelles

Verglichen mit dem Spiel am vergangenen Samstag gegen den Milano Hockey Club rücken Simon Bourque, Scott Kosmachuk und Senna Peeters wieder ins Line-up. Konstantin Komarek, Nelson Nogier und Ramón Schnetzer werden morgen ebenso ausfallen wie die Torhüter Sebastian Wraneschitz und Max Zimmermann. Der nachverpflichtete Schwede Adam Reideborn wird noch am heutigen Freitag in Wien eintreffen und morgen schon das Tor der Vienna Capitals hüten.

Der Gegner

Der HK Dukla Trencin hat eine enttäuschende Saison 2025/26 hinter sich. Die Westslowaken beendeten den Grunddurchgang der Extraliga nur auf dem elften Platz. Als Vorletzter rettete sich Dukla erst in den Abstiegsplayoffs vor dem Gang in die Zweitklassigkeit. Unter dem neuen Head-Coach Todd Woodcroft soll es in der kommenden Spielzeit wieder nach oben gehen. Trencin verstärkte sich im Sommer unter anderem mit dem ehemaligen Linzer Travis Barron, Ex-Straubing-Verteidiger Ryan Merkley und Ryan Spooner, der im Laufe seiner Karriere 329 NHL- und 378 KHL-Einsätze absolviert hat. Die Slowaken haben bereits sieben Vorbereitungsspiele absolviert und davon vier gewonnen. Am vergangenen Sonntag unterlag Trencin Liga-Konkurrent Poprad nach Shootout mit 4:5.

Das direkte Duell

Das morgige Aufeinandertreffen zwischen den Caps und Dukla Trencin stellt das dritte Duell innerhalb von drei Jahren dar. Am 13. September 2024 siegten die Wiener mit 3:1. Im vergangenen Jahr behielten die Slowaken mit einem 4:2-Erfolg die Oberhand.

Statement Mike Stewart, Head-Coach der Vienna Capitals: „Nach zwei sehr anstrengenden Roadtrips nach Tschechien und Klagenfurt war es schön, in dieser Woche zu Hause in Wien zu sein. Die Jungs haben sehr gut trainiert. Wir haben regeneriert, aber dann auch die Jungs gepusht, um in der Vorbereitungsphase topfit zu werden. Ich erwarte morgen einen guten Gegner. Trencin hat sich im Sommer verstärkt. Sie werden uns mit Talent und Speed gegenüberstehen. Wenn wir in unserer Defensivzone gut stehen, können wir daraus viel Offensive generieren. Die Neuzugänge kennen das Gefühl vor unseren Fans zu spielen noch nicht. Daher wird das Spiel morgen auch unter diesem Gesichtspunkt wichtig sein. Um als Gruppe weiter zusammenzuwachsen, ist es wichtig, dass wir in der Vorbereitung auch vor unseren Fans spielen.“

Die Pre-Playoff-Serie im Überblick:

21.08.2026 | Slovan Bratislava – Vienna Capitals 6:5 n. OT.

22.08.2026 | Motor České Budějovice – Vienna Capitals 6:2

26.08.2026 | Vienna Capitals – University of Saskatchewan 1:4

28.08.2026 | EC-KAC – Vienna Capitals 5:2

29.08.2026 | Milano Hockey Club – Vienna Capitals 5:4

05.09.2026 | Vienna Capitals – HK Dukla Trencin

11.09.2026 | Hydro Fehérvár AV19 – Vienna Capitals

499 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht