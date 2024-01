Weder und RÃ¶theli bleiben beim EHC Olten

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat die Ende Saison auslaufenden Verträge von Stürmer Dominic Weder und Torhüter Lucas Rötheli um jeweils zwei Jahre...

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat die Ende Saison auslaufenden Verträge von Stürmer Dominic Weder und Torhüter Lucas Rötheli um jeweils zwei Jahre verlängert.

Dominic Weder steht aktuell in seiner fünften Saison beim EHC Olten. Der 25-jährige Stürmer spielt mit 33 Skorerpunkten in 41 Spielen derzeit seine stärkste Saison in der Dreitannenstadt und gehört im Angriff zu den absoluten Leistungsträgern der Powermäuse.

Ebenfalls zwei weitere Jahre für den EHC Olten spielen wird Lucas Rötheli. Der 21-jährige Torhüter bestreitet aktuell seine zweite Saison beim EHC Olten. Rötheli hat sein grosses Talent in seinen beiden Jahren in Olten wiederholt unter Beweis gestellt. Der EHC Olten ist vom grossen Potenzial von Rötheli überzeugt und gespannt auf die weitere Entwicklung des jungen Torhüters.

Der Klub dankt Dominic Weder und Lucas Rötheli für ihre Bekenntnisse zum EHC Olten und freuen uns darauf, mit ihnen in die Zukunft zu gehen.