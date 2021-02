Wechsel zum Ligarivalen: Kale Kerbashian besetzt letzte Kontingentstelle im LÃ¶wen-Rudel

Frankfurt. (PM Löwen) Der Center Kale Kerbashian kommt von den Lausitzer Füchsen an den Main und erzielte in bisher 36 Spielen insgesamt 38 Scorer-Punkte....

Frankfurt. (PM Löwen) Der Center Kale Kerbashian kommt von den Lausitzer Füchsen an den Main und erzielte in bisher 36 Spielen insgesamt 38 Scorer-Punkte.

Die Löwen Frankfurt besetzen die letzte offene Kontingentstelle mit dem 30-jährigen Kanadier Kale Kerbashian. Der Stürmer, der zuletzt bei den Lausitzer Füchsen unter Vertrag stand, kam 2019/2020 von HK Nitra in die DEL2.

Löwen Sportdirektor und Head Coach Franz-David Fritzmeier: „Wir sind froh mit Kale einen spielstarken Center gefunden zu haben – er wird uns vor allem auch im Powerplay verstärken.“

Kale Kerbashian: „Ich bin sehr froh, mich Frankfurt anzuschließen. Frankfurt war aus meiner Sicht die stärkste von allen Mannschaften, gegen die ich in dieser Saison gespielt habe. Nachdem ich mit Franz und meinem Agenten gesprochen habe, weiß ich, wie sehr das Team gewinnen will – und ich freue mich drauf, die Gelegenheit zu bekommen, dem Löwen-Rudel dabei zu helfen.“

Kale (30) absolvierte in dieser Saison 34 Spiele für Weißwasser und kam auf 38 Punkte (24 Assists).

Zuvor spielte der Center unter anderem von 2018 bis Anfang 2020 für HK Nitra und erzielte in 101 Spielen 74 Punkte. Der 1,81 Meter große Angreifer war zweimal, d.h. 2012/2013 sowie 2013/2014, CHL-Champion und wurde 2006/2007 als SIJHL Rookie of the Year ausgezeichnet.

Kale Kerbashian wird morgen noch nicht für das Löwen-Rudel auflaufen.

Kale Kerbashian wird ab sofort nicht mehr für die Lausitzer Füchse spielen.

Weißwasser. (PM Füchse) Nach der Corona-Erkrankung im letzten Jahr konnte Kale Kerbashian nicht mehr an das Niveau, das ihn zuvor ausgezeichnet hat, anknüpfen. Zudem war er zuletzt mental nicht mehr bereit, sein volles Leistungspotenzial abzurufen.

Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der EHC „Lausitzer Füchse“ Spielbetriebs GmbH: „Kale bat mich um eine vorzeitige Vertragsauflösung. Er selbst hat gemerkt, dass seine Leistungen stagnierten und dass er deshalb nicht mehr mit dem Herzblut bei der Sache war, welches notwendig ist, um Spiele für uns zu gewinnen. Doch genau diese letzte Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft erwarten wir jetzt von unseren Spielern. Dies sind grundlegende Voraussetzungen, die wir bei Kale nicht mehr feststellen konnten. Deshalb habe ich in Absprache mit Chris Straube der Vertragsauflösung zugestimmt.“

Kale Kerbashian kam in der letzten Saison vom HK Nitra nach Weißwasser und absolvierte insgesamt 42 Spiele für die Füchse. Hierbei kam er auf 48 Scorerpunkte, davon 16 Tore und 32 Vorlagen. In dieser Saison führte er die interne Scorerliste als Clever-Fit-Top-Scorer an, jedoch blieb er spielerisch oftmals weit hinter seinem wahren Leistungsvermögen zurück. Er schließt sich ab sofort den Löwen Frankfurt an, wird jedoch am Freitag nicht gegen seinen ehemaligen Club auflaufen.

Wir danken Kale für seinen Einsatz während seiner Zeit in Weißwasser und wünschen ihm für seine weitere sportliche und private Zukunft alles Gute!