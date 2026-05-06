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Home Deutschland DEL Iserlohn Roosters Wechsel ins Sauerland: Iserlohn Roosters verpflichten Maximilian Strauß
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Wechsel ins Sauerland: Iserlohn Roosters verpflichten Maximilian Strauß

6. Mai 20261 Mins read39
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Sportchef Franz-David Fritzmeier mit Maximilian Strauss - © Iserlohn Roosters
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Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den deutschen U18-Nationalstürmer Maximilian Strauß.

Der 17-Jährige wechselt von der U20 der Kölner Junghaie an den Seilersee und gehört künftig zum erweiterten Kader der PENNY DEL-Mannschaft. Parallel dazu wird Strauß für die U20 der Young Roosters auflaufen.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier (4. Reihe von oben, 2. von links) hat Maximilian Strauss in Köln beobachtet – © Sportfoto-Sale (DR)

Strauß zählt zu den vielversprechenden deutschen Nachwuchsstürmern seines Jahrgangs und sammelte in den vergangenen Jahren bei den Kölner Junghaien wertvolle Erfahrung auf höchstem Nachwuchsniveau. Darüber hinaus empfahl er sich mit starken Leistungen für Einsätze in den Nachwuchs-Nationalmannschaften des DEB und gehört aktuell zum Kreis der U18-Nationalmannschaft.

„Wir freuen uns mit Maxi ein vielversprechendes Talent mit reichlich Potenzial verpflichtet zu haben. Er gehört zum Kader des DEL-Teams und wird zusätzlich in unserer U20 an den Profibereich herangeführt. Wir sind froh, dass er sich entschieden hat mit uns den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Die Karriere von Maxi Strauss in Zahlen

Source: Maximilian Strauß @ Elite Prospects

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker
Verteidigung: Colin Ugbekile, Peter Spornberger, Robin Norell (SWE), Emil Johansson (SWE), Lua Niehus (U23), Gordejs Radionovs (U23)
Sturm: Johannes Krauss, Dennis Lobach, Jakub Borzecki, Daniel Neumann, Maximilian Eisenmenger, Julian Napravnik, Cole Maier (USA), Christian Thomas (CAN), Tyler Boland (CAN), Justin Scott (CAN), Daniel Geiger (U23), Bence Farkas (U23), Maximilian Strauß (U23)
Trainerteam: Stefan Nyman (Headcoach), Tony Zabel (Assistant- und Development-Coach), Janne Kujala (Assistant- und Strength & Conditioning-Coach), Santeri Hilli (Goalie- und Videocoach)

Franz-David Fritzmeier über Spieler und Berater


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