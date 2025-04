Wechsel innerhalb des Konzerns: Oliver David wird Trainer bei Red Bull MÃ¼nchen

München. (PM Red Bulls) Der 46-jährige US-Amerikaner Oliver David ist neuer Trainer des viermaligen deutschen Eishockeymeisters EHC Red Bull München.

David war zuletzt Chefcoach des EC Red Bull Salzburg, mit dem er 2024 und 2025 ICE Hockey League-Champion wurde.

Für den in Los Angeles geborenen Kalifornier ist es die dritte Trainerstation in Europa. Vor seinem Engagement in Österreich war er bereits im Trainerteam des Schweizer Erstligisten EHC Biel-Bienne tätig. Der Architekt der Salzburger Meistermannschaft übernimmt nun ab 1. Mai die Position des Cheftrainers in München.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Oliver hat bei all seinen Stationen erfolgreich gearbeitet. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er in Salzburg gemeinsam mit Manager Helmut Schlögl und seinem Trainerteam Herausragendes geleistet und immer das Maximum aus der Mannschaft herausgeholt. Wir freuen uns, dass er der Red Bull-Organisation erhalten bleibt und den Schritt nach München geht. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm auch in München wieder eine erfolgreiche Ära gestalten werden.“

Oliver David, Trainer EHC Red Bull München: „Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich die Chance bekommen habe, nach München zu wechseln. Das ist ein aufregender Schritt für mich und meine Familie. Ich möchte mich auch bei Helmut Schlögl und der gesamten Salzburger Organisation bedanken, dass sie mir die Möglichkeit und das Vertrauen gegeben haben, diese Mannschaft zu trainieren. Es waren zwei unglaublich erfolgreiche Jahre mit zwei Meistertiteln. Mein Ziel ist es, diesen Weg in München fortzusetzen.“

Der neue Münchner Trainer ist in Kalifornien aufgewachsen, einer traditionell eishockeybegeisterten Region mit drei NHL-Clubs und fast einem Dutzend Profimannschaften. David hat sich in seiner Trainerlaufbahn klassisch nach oben gearbeitet. Er begann seine Coachingkarriere vor nunmehr 16 Jahren in der US-amerikanischen Juniorenliga NAHL (North American Hockey League). Im Jahr 2013 wechselte er in die United States Hockey League (USHL), wo er im Jahr 2020 zum „Headcoach of the year“ der USHL gewählt wurde. Ein Jahr später ging es über den großen Teich in die Schweiz, bevor er 2023 das Traineramt beim zwölfmaligen österreichischen Meister Red Bull Salzburg übernahm. Nun führt ihn sein Weg nach Deutschland, wo er künftig die sportlichen Geschicke des bayerischen DEL-Clubs lenken wird.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV