Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herner EV Wechsel innerhalb der Oberliga: Kultstürmer Brad Snetsinger verlässt die Miners zur Wechselfrist
Herner EVTransfer-News

Wechsel innerhalb der Oberliga: Kultstürmer Brad Snetsinger verlässt die Miners zur Wechselfrist

16. Februar 20261 Mins read246
Share
Brad Snetsinger . - © Max Schneider/Herner EV
Share

Herne. (PM HEV) Kurz vor Ende der Wechselfrist ist Brad Snetsinger mit der ausdrücklichen Bitte auf den Verein zugekommen, seinen bestehenden Vertrag aufzulösen, um sich einem Ligakonkurrenten mit garantierter Playoff-Teilnahme anzuschließen.

Dieser Bitte sind die Verantwortlichen, nach sorgfältiger Abwägung, schweren Herzens nachgekommen.

Der HEV respektiert seine Entscheidung, in seinem Alter noch einmal und vielleicht zum letzten Mal um die Oberliga-Meisterschaft mitspielen zu wollen und wünscht Snetsinger privat wie sportlich alles Gute!

Die Verantwortlichen haben selbstredend intensiv den Markt geprüft, um gegenzusteuern. Ein sportlich sinnvoller Transfer hat sich aufgrund der Marktlage und der Kurzfristigkeit der Anfrage jedoch nicht ergeben.

Die freigewordenen finanziellen Mittel setzt der Herner EV punktuell für den Kader der neuen Saison ein.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Moritz Seider: "Wir müssen wieder zurück zu unserem einfachen Spiel" - Die Stimmen zur Niederlage gegen die USA

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC FreiburgTransfer-News

„Wertvolle Ergänzung gefunden“ – EHC Freiburg begrüßt weiteren Neuzugang

Freiburg. (PM EHCF) Mit Thore Weyrauch können die Wölfe einen weiteren Neuzugang...

By16. Februar 2026
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Erding: Zabolotny bleibt – Arbeitssieg in Stuttgart, Niederlage gegen Peiting

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben den Vertrag mit Torhüter David...

By15. Februar 2026
! +Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils präsentieren neuen Cheftrainer

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils sind auf der Suche nach...

By15. Februar 2026
Krefeld PinguineTransfer-News

Warum die Krefeld Pinguine weiter auf die Erfahrung von Marcel „Malla“ Müller setzen

Krefeld. (PM Pinguine) Für den früheren NHL-Spieler wird es die insgesamt sechste...

By15. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten