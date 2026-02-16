Wechsel innerhalb der Oberliga: Kultstürmer Brad Snetsinger verlässt die Miners zur Wechselfrist

Herne. (PM HEV) Kurz vor Ende der Wechselfrist ist Brad Snetsinger mit der ausdrücklichen Bitte auf den Verein zugekommen, seinen bestehenden Vertrag aufzulösen, um sich einem Ligakonkurrenten mit garantierter Playoff-Teilnahme anzuschließen.

Dieser Bitte sind die Verantwortlichen, nach sorgfältiger Abwägung, schweren Herzens nachgekommen.

Der HEV respektiert seine Entscheidung, in seinem Alter noch einmal und vielleicht zum letzten Mal um die Oberliga-Meisterschaft mitspielen zu wollen und wünscht Snetsinger privat wie sportlich alles Gute!

Die Verantwortlichen haben selbstredend intensiv den Markt geprüft, um gegenzusteuern. Ein sportlich sinnvoller Transfer hat sich aufgrund der Marktlage und der Kurzfristigkeit der Anfrage jedoch nicht ergeben.

Die freigewordenen finanziellen Mittel setzt der Herner EV punktuell für den Kader der neuen Saison ein.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027