Wechsel innerhalb der DEL2: Markus Freis verlÃ¤sst die Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies und Verteidiger Markus Freis haben sich in beiderseitigem Einvernehmen darauf verstÃ¤ndigt, den bestehenden Vertrag aufzulÃ¶sen.

Markus Freis wird sich den Lausitzer FÃ¼chsen anschlieÃŸen.

Der 22-JÃ¤hrige war seit der Saison 23/24 ein Teil des Rudels. UrsprÃ¼nglich stammt Markus Freis aus der Jugendabteilung des Krefelder EV, wobei er auch lange Zeit fÃ¼r die KÃ¶lner Junghaie aktiv war. Sein DebÃ¼t in der DEL2 gab er schlieÃŸlich in der Saison 21/22 fÃ¼r die LÃ¶wen Frankfurt, fÃ¼r welche er in der folgenden Spielzeit auch einige Einsatzminuten in der PENNY DEL sammeln durfte. FÃ¼r die Schlittenhunde absolvierte Freis insgesamt 91 Spiele und steuerte in diesen zwei Tore und sechs Vorlagen bei.

Die Kassel Huskies bedanken sich bei Markus Freis ausdrÃ¼cklich fÃ¼r seinen Einsatz sowie fÃ¼r die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und wÃ¼nschen ihm alles erdenklich Gute fÃ¼r seine Zukunft auf und neben dem Eis.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: â€žMarkus hat sich in Kassel Ã¼ber die letzten Spielzeiten zu einem zuverlÃ¤ssigen DEL2-Verteidiger entwickelt. Er mÃ¶chte nun bei einem neuen Club den nÃ¤chsten Schritt in seiner Entwicklung wagen. Diesem Wunsch mÃ¶chten wir nachkommen. Markus Einstellung und Charakter sind vorbildlich. Im Namen der Kassel Huskies danke ich ihm aufrichtig fÃ¼r die gemeinsame Zeit und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r seinen weiteren Weg nur das Beste.â€œ

Lausitzer FÃ¼chse verstÃ¤rken ihre Defensive

Markus Freis ab sofort fÃ¼r WeiÃŸwasser spielberechtigt

WeiÃŸwasser/O.L. (PM FÃ¼hse) Die Lausitzer FÃ¼chse haben ihren Kader in der Defensive verstÃ¤rkt und Verteidiger Markus Freis unter Vertrag genommen.

Der 22-JÃ¤hrige wechselt vom Ligakonkurrenten EC Kassel Huskies nach WeiÃŸwasser und erhÃ¤lt bereits fÃ¼r die heutige Partie gegen die Krefeld Pinguine seine Spielberechtigung.

Der gebÃ¼rtige Krefelder stammt aus dem Nachwuchs des Krefelder EV 1981 sowie der KÃ¶lner Haie und durchlief dort sÃ¤mtliche Juniorenstationen. Freis sammelte frÃ¼h internationale Erfahrung und war Teil der deutschen U16-, U17- und U20-Nationalmannschaften. Zur Saison 2020/21 feierte er bei den LÃ¶wen Frankfurt sein Profi-DebÃ¼t in der DEL2, wo er in 35 Spielen fÃ¼nf Punkte erzielte und sein erstes Profitor verbuchte. Nach dem Gewinn der DEL2-Meisterschaft gehÃ¶rte er auch zum DEL-Kader der LÃ¶wen und stand in sechs Erstligapartien auf dem Eis.

Seit 2023 spielte Freis fÃ¼r die Kassel Huskies und kam dort in insgesamt drei Spielzeiten in der DEL2 auf Ã¼ber 80 EinsÃ¤tze. In der laufenden Saison absolvierte er bereits sieben Partien fÃ¼r die Nordhessen, zusÃ¤tzlich stand er per Leihe fÃ¼r die Hammer EisbÃ¤ren in der Oberliga auf dem Eis.

Mit einer KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe von 180 cm, einem Gewicht von 84 kg und seiner rechtshÃ¤ndigen Schusstechnik bringt Freis zusÃ¤tzliche Dynamik und Ãœbersicht in die Defensive der Lausitzer FÃ¼chse.

Jens Baxmann, Sportlicher Leiter der Lausitzer FÃ¼chse: â€žWir bekommen mit Markus einen Verteidiger, der voll im Trainings- und Spielbetrieb steht. Er soll seinen Teil dazu beitragen, unsere Defensive weiter zu stabilisieren und hilft uns auch, um im Falle von Verletzungen breiter aufgestellt zu sein. Zudem sehen wir weiteres Entwicklungspotenzial in ihm.â€œ

Die Lausitzer FÃ¼chse heiÃŸen Markus Freis herzlich willkommen und freuen sich auf seine ersten EinsÃ¤tze im Fuchsbau. Er wird mit der RÃ¼ckennummer 95 auflaufen.

