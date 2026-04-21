Wechsel in der Kommunikationsleitung bei den Blue Devils

Weiden. (PM Blue Devils) Zur kommenden Saison gibt es personelle Veränderungen in der Organisation der Blue Devils Weiden.

Der bisherige Pressesprecher Christian Kaminsky beendet seine Tätigkeit, Claudia Bunk übernimmt die Leitung im Bereich Kommunikation.Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit verabschieden sich die Blue Devils Weiden von ihrem Pressesprecher Christian Kaminsky. Seit Mai 2022 leitete er verantwortungsvoll das Medienteam und hat in dieser Zeit den Bereich Kommunikation und Medien sowohl inhaltlich als auch strategisch weiterentwickelt.

Ab Mai übernimmt Claudia Bunk als Nachfolgerin die Leitung der Kommunikation. Die gebürtige Weidenerin bringt viel Erfahrung in diesem Bereich mit und wird als zentrale Ansprechpartnerin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit künftig die Medienarbeit des Clubs verantworten.

Franz Vodermeier, Geschäftsführer Blue Devils Weiden: „Christian war seit vielen Jahren ein enger Wegbegleiter und sehr wichtiger Unterstützer bei allen Themen rund um Kommunikation und Presse. Gerade auch in der schwierigen Zeit Ende 2024/Anfang 2025 konnte ich mich immer auf ihn verlassen. Es ist deshalb wirklich schade, dass sich Christian nach so vielen Jahren auf andere Themen konzentrieren möchte. Ich wünsche ihm hierzu persönlich alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für seine hervorragende Arbeit.“

Gleichzeitig blickt der Verein bereits nach vorne und hat die Nachfolge frühzeitig geregelt: „Da wir frühzeitig informiert waren, konnten wir in aller Ruhe die Nachfolge vorbereiten. Mit Claudia Bunk ist es uns nun gelungen, eine fachlich top ausgebildete, qualifizierte Mitarbeiterin zu finden, die auch jetzt schon zur ,Blue-Devils-Familie‘ gehört und ab 1. Mai die Aufgaben von Christian vollumfänglich übernehmen kann. Ich wünsche Claudia jetzt schon viel Freude an der neuen Aufgabe und eine stets gute Zusammenarbeit mit der ganzen Blue-Devils-Familie“, so der Geschäftsführer weiter.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter: „Ich möchte mich ganz herzlich bei Christian für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken, die mir mit ihm immer großen Spaß gemacht hat. Er war für mich in allen sportlichen Belangen stets ein wichtiger Ansprechpartner und war jederzeit, oft rund um die Uhr, erreichbar. Christian hat sich mit großem Engagement für den Club eingesetzt, nicht nur in seiner Rolle als Pressesprecher, sondern auch als echter Fan der Blue Devils Weiden.“

Christian Kaminsky: „Bereits im vergangenen Dezember habe ich intern angekündigt, meine Tätigkeit aus berufl ichen Gründen zu beenden. Der Abschied fällt mir nicht leicht, da mir die Zeit im Club sehr viel bedeutet hat. Umso schöner ist es, dass mit Claudia eine sehr kompetente Nachfolgerin gefunden wurde. Sie kennt den Club hervorragend und bringt beste Voraussetzungen mit, um die Kommunikation erfolgreich weiterzuführen und neue Impulse zu setzen. Ich wünsche ihr für ihre neue Aufgabe alles Gute und den Blue Devils weiterhin viel Erfolg. Dem Weidener Eishockey bleibe ich selbstverständlich auch künftig in anderer Rolle verbunden.“

Claudia Bunk: „Zunächst möchte ich mich bei Christian für die umfassende Einarbeitung in den letzten Wochen bedanken und wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Eishockey ist schon seit Langem ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich freue mich nun sehr darauf, die Blue Devils Weiden mit meiner Erfahrung im Bereich Kommunikation tatkräftig zu unterstützen.“