Wechsel in der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Heilbronner Falken

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken geben bekannt, dass Marco Merz die Geschäftsführung der Heilbronner Falken GmbH & Co. KG abgeben wird.

Marco Merz äußerte sich zu seinem Rücktritt: „Den Schritt zurück in mein angestammtes Berufsumfeld hatte ich mir sehr gut überlegt und auch mit den Gesellschaftern der Heilbronner Falken besprochen. Ich war überzeugt, dass ich die Aufgabe bei den Falken weiterhin zusätzlich ausüben könnte. Dies ist leider zeitlich so nicht möglich, und so habe ich mich entschieden, mich zu 100 Prozent auf meine neue Aufgabe zu konzentrieren. Die Verantwortung bei den Falken hat mir trotz großer Herausforderungen viel Freude bereitet, und der sportliche Erfolg der letzten Saison hat für viele Entbehrungen entschädigt. Selbstverständlich bleibe ich den Falken auch zukünftig als Fan erhalten und helfe weiterhin gerne mit meinen Sponsorenkontakten.“

Die Heilbronner Falken sind bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Das Anforderungsprofil skizziert Franz Böllinger für die Gesellschafter der Heilbronner Falken: „Zuallererst danken wir Marco für sein Engagement und seinen Einsatz für die Heilbronner Falken. Er hat uns zahlreiche neue Kontakte gebracht, die wir auch mit seiner Hilfe weiterentwickeln werden. Wir haben erkannt, dass auch in der Oberliga der Aufwand für Sponsoring und Organisation nicht nebenberuflich zu leisten ist. Deshalb suchen wir in der Idealbesetzung einen Geschäftsführer mit Expertise in Sponsoring und Organisation. Dies ist dann die perfekte Ergänzung zum Verantwortungsbereich unseres Sportdirektors Martin Jiranek, der den sportlichen Bereich hervorragend verantwortet. Nach erfolgreicher Lizenzierung und Saisonstart können wir nun ohne Zeitdruck die Übergabe und die Neubesetzung der Geschäftsführungsstelle angehen.“

Die Heilbronner Falken danken Marco Merz für seinen unermüdlichen Einsatz und seine wertvollen Beiträge zur Entwicklung der Heilbronner Falken. Die Organisation wird in Kürze weitere Informationen zur Nachfolge bekanntgeben.