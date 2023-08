Wechsel im Verwaltungsrat des EHC Kloten

Artikel anhören Kloten. (PM EHC) In der strategischen Führung des EHC Kloten kommt es auf die neue Saison 2023/24 zu personellen Anpassungen. Nachdem der...

Kloten. (PM EHC) In der strategischen Führung des EHC Kloten kommt es auf die neue Saison 2023/24 zu personellen Anpassungen.

Nachdem der bisherige Präsident des Verwaltungsrats, Mike Schälchli, seine Verwaltungsratskollegen schon frühzeitig über seine Rücktrittspläne informiert hat, sind in der Folge für den EHC Kloten wichtige Personalentscheide gefallen. Mit Jan Schibli und Jan Sommerhalder werden zwei erfahrene, zielstrebige und erfolgreiche Persönlichkeiten künftig den EHC Kloten strategisch gemeinsam leiten. Sämtliche bisherige Verwaltungsräte bleiben dem EHC Kloten eng verbunden und kommen all ihren angegebenen Verpflichtungen für die kommende Spielzeit nach.

Nach dem Abstieg in die Swiss League drohte der EHC Kloten in starke Turbulenzen zu geraten. Mike Schälchli hat sich – zusammen mit seinen Kollegen – der anspruchsvollen Aufgabe gestellt und Wort gehalten. Mit viel Elan, Enthusiasmus und Arbeit hat der Verwaltungsrat der EHC Kloten Sport AG den Club dorthin zurückgeführt, wo er hingehört: in die National League. Mit einer beeindruckenden Saison 2022/23 und der gleichzeitigen Qualifikation für die Pre-Playoffs erreichte die Aufstiegs-Führungscrew ihren Höhepunkt. Aus Sicht des Verwaltungsrats ist nun der Moment gekommen, mit neuen Kräften den eingeschlagenen Weg weiter voranzutreiben.

Heinz Eberhart, Urs Stieger und Peter Neukom werden nicht zur Wiederwahl antreten

Vizepräsident Heinz Eberhart und die Verwaltungsräte Urs Stieger und Peter Neukom haben mitgeteilt, dass sie an der Generalversammlung 2023 nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung stehen werden. Urs Stieger wird dem EHC Kloten schon nur aufgrund der stimo arena eng verbunden bleiben – er hat mit seinem grossen persönlichen Engagement ebenso viel zur erfolgreichen Ära beigetragen wie der langjährige Vizepräsident Heinz Eberhart und Verwaltungsrat Peter Neukom. Auch sie werden im Umkreis des EHC Kloten weiter zu sehen sein und ihr Know-how und Netzwerk von etwas weiter aussen einbringen.

Mike Schälchli tritt als Präsident des EHC Kloten zurück

Mike Schälchli verlässt nach vier Jahren die strategische Leitung der EHC Kloten Sport AG und wird sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen. In seiner persönlichen Analyse hält Mike Schälchli fest: «Ich hatte nie die Absicht, lebenslang Präsident in Kloten zu sein. Aber ich hatte den unbändigen Willen, den Club zu retten und ihm eine Chance zu geben. Die Chance hat der EHC Kloten genutzt. Aber ohne die unglaubliche Crew in meinem Rücken wären wir heute nicht hier. Ich danke allen, die mich in meiner Zeit als Verwaltungsrat und als Präsident unterstützt haben – ich kann es nicht genug schätzen!»

Jan Schibli und Jan Sommerhalder stellen sich zur Wahl

An der nächsten Generalversammlung im September stellen sich Jan Sommerhalder und Jan Schibli zur Wahl in den Verwaltungsrat der EHC Kloten Sport AG zur Verfügung. Jan Schibli wird sich als Präsident und Jan Sommerhalder als Vizepräsident wählen lassen. Sie werden den Club aber im Sinne eines Co-Präsidiums leiten. Der EHC Kloten soll unter der Führung von Schibli und Sommerhalder die sportliche wie wirtschaftliche Herausforderung National League meistern und sich in der obersten Spielklasse etablieren.

Während Jan Sommerhalder schon in den letzten vier Jahren sein Know-how in der Rolle eines Verwaltungsrates dem Club zur Verfügung gestellt hat, stösst mit Jan Schibli ein Altbekannter an die Spitze der strategischen Führung zurück. Mit seiner unbestrittenen betriebswirtschaftlichen Erfahrung und seinem riesigen Netzwerk in der Flughafenregion sowie mit der Unterstützung der bisherigen Verwaltungsräte und der operativen Crew um CEO Anjo Urner sind die schlankeren Strukturen ein Versprechen für die Zukunft.

Die designierten Verwaltungsräte Jan Schibli und Jan Sommerhalder lassen verlauten: «Der Club liegt uns beiden sehr am Herzen und wir sehen unsere Aufgaben darin, die internen und externen Strukturen der Sport AG für die National League zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.»

Freunde bleiben Freunde: die Verpflichtungen finanzieller Natur, zu welchen sich der Verwaltungsrat jeweils vor der Saison einigt, werden von allen austretenden Verwaltungsräten vollumfänglich eingehalten. Somit steht dem EHC Kloten eine Vorbereitung zu, welche sich ausschliesslich auf den Sport fokussieren kann – mit dem Ziel, die Leistungen aus der vergangenen Saison zu bestätigen.

Die Wahl von Jan Sommerhalder und Jan Schibli wird an der offiziellen Generalversammlung vom 28. September 2023 vollzogen.

