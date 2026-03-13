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Wechsel im Tigers Coaching Team 2026/27

13. März 20261 Mins read237
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Pär Arlbrandt - © SCL Tigers Media
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Langnau. (PM SCL) Im Hinblick auf die Saison 2026/27 kommt es im Coaching Team der SCL Tigers zu Veränderungen.

Assistant Coach Jukka Varmanen verlässt die Organisation nach vier Jahren auf eigenen Wunsch, auch Pär Arlbrandt wird das Team wie geplant nach der Saison verlassen.

Neu zum Trainerstab stösst der schwedische Coach Tobias Thermell, der einen Einjahresvertrag unterschrieben hat.

Assistant Coach Jukka Varmanen prägte seit seinem Start im Frühling 2022 den Neustart des Coaching Teams gemeinsam mit Headcoach Thierry Paterlini, Assistenztrainer Steve Hirschi und Leiter Sport Pascal Müller. Er verlässt die SCL Tigers, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Pascal Müller: „Wir sind Jukka sehr dankbar für seinen grossen Einsatz in den letzten vier Jahren. Er ist nicht nur ein hervorragender Coach, sondern auch menschlich eine grosse Bereicherung und wird immer Teil der Tigers-Familie bleiben.“

Jukka Varmanen blickt ebenfalls dankbar auf seine Zeit in Langnau zurück: „Ich wurde vom ersten Tag an unglaublich herzlich aufgenommen und habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Die Organisation ist sehr professionell, gleichzeitig aber immer menschlich und empathisch. Ich werde diese Zeit und die Menschen hier immer in meinem Herzen tragen und bin sehr stolz, Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein.“

Auch Pär Arlbrandt verlässt die Organisation nach der Saison 2025/26. Sein Engagement war von Beginn an bis zum Saisonende befristet. Er wird künftig eine neue Aufgabe in seiner Heimat wahrnehmen. Die SCL Tigers danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute.

Neu zum Coaching Team stösst Tobias Thermell, der einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Der 49-jährige Schwede bringt ein modernes, spielerorientiertes Coachingprofil mit klaren Stärken im Offensiv- und Special-Teams-Bereich mit. Er gilt zudem als sehr guter Kommunikator. Seine starke soziale Kompetenz sowie die Fähigkeit, harte Arbeit mit einer positiven Teamatmosphäre zu verbinden, wird besonders geschätzt.

Thermell fungierte in den letzten vier Saisons als Assistant Coach beim schwedischen SHL-Club Örebro HK. Davor war er Assistenztrainer bei den Växjö Lakers (2018/19 bis 2020/21) und bei HV71 (2020/21). Mit Växjö gewann er 2021 als Assistenztrainer den schwedischen Meistertitel. Von 2012 bis 2018 arbeitete er bei BIK Karlskoga in der HockeyAllsvenskan, davon von 2015/16 bis 2017/18 als Cheftrainer.

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