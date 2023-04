Wechsel im Revier: Ondrej Nedved verstÃ¤rkt die HEV-Abwehr!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat Ondrej Nedved verpflichtet. Der Deutsch-Tscheche wechselt vom EV Duisburg nach Herne und wird in der Saison 2023/24...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat Ondrej Nedved verpflichtet.

Der Deutsch-Tscheche wechselt vom EV Duisburg nach Herne und wird in der Saison 2023/24 die Abwehr der Miners verstärken. Nedved erhält am Gysenberg die Rückennummer 27.

Der 30-jährige Verteidiger wurde im tschechischen Valtice geboren, verfügt aber auch über einen deutschen Pass. Während seiner Laufbahn führte es ihn immer wieder in die Alps Hockey League, eine mitteleuropäische Eishockeyliga, die zur Saison 2016/17 ihren Betrieb aufnahm. An ihr nehmen Clubs aus Österreich, Italien und Slowenien teil.

Seine ersten Schritte auf deutschem Eis machte Nedved 2018/2019 beim Höchstadter EC, ehe er erneut in die Alps Hockey League zurückkehrte. 2021/22 führte ihn seine Laufbahn dann ins bayrische Landsberg, in der vergangenen Saison war der Rechtsschütze Leistungsträger beim EV Duisburg und sorgte mit seinen guten Auftritten dafür, dass der EVD als Aufsteiger die Playoffs erreichte und dort auch gegen Oberliga Süd-Meister EV Weiden einen tollen Auftritt hinlegte.

„Mir hat das Konzept von Tobias Stolikowski gefallen. Er baut eine gute Mannschaft auf. Er hasst Niederlagen, genauso wie ich. Damit hat er mich fast gezwungen, in Herne zu unterschreiben“, sagt Ondrej Nedved. „Ich freue mich auf die Fans und auf die Organisation. Es läuft in Herne alles professionell und auf einem hohen Niveau ab“, so die neue Nummer 27 des HEV.

Und auch Tobias Stolikowski ist glücklich über die Unterstützung in der Abwehr: „Ondrej ist einer unser Wunschspieler in der Verteidigung. Er ist ein Vorbild an Einsatz und Kampfeswillen. Dazu hilft er aber auch dem Offensivspiel mit seinem guten Schuss“, erklärt der Miners-Coach. „Er probiert jede Scheibe zum Tor zu bringen und wird so unsere Philosophie perfekt unterstützen und unserem Team weiterhelfen“.

