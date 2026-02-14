Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Wechsel hinter der Bande bei den Saale Bulls: Headcoach Marko Raita freigestellt, Sportchef Christian Hommel übernimmt mit Co-Trainer Aki-Petteri Pöyry bis Saisonende

14. Februar 2026
Marko Raita - © Justin Hoffmann
Halle. (PM Saale Bulls) Im Nachgang zur gestrigen Niederlage gegen die Hannover Scorpions hat der Club entschieden, Head Coach Marko Raita mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.

Bereits über die gesamte Saison fanden Gespräche zwischen Marko Raita und dem Sportlichen Leiter Christian Hommel statt. In diesen wurden gemeinsam die Ursachen für die bislang nicht konstant zufriedenstellenden Leistungen analysiert sowie mögliche Lösungsansätze diskutiert.

Die jüngsten Ergebnisse haben deutlich gezeigt, dass grundlegende Anpassungen notwendig sind, um den sportlichen Ansprüchen des Clubs sowie den Erwartungen unserer Fans und Partner gerecht zu werden.

Die Mannschaft wurde im Anschluss gemeinsam über die Entscheidung informiert. Bis zum Ende der Saison 2025/26 wird das Team vom Sportlichen Leiter Christian Hommel gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Aki-Petteri Pöyry betreut.

Mit dem Wechsel auf der Position des Cheftrainers verbindet der Club die Erwartung einer deutlichen Steigerung der Teamleistung im Playoff-Kampf.

Parallel zu dieser Entscheidung arbeiten die Saale Bulls bereits intensiv an einer gezielten Verstärkung des Kaders, um der Mannschaft zusätzliche Impulse für die kommenden Aufgaben zu geben. Nähere Informationen hierzu folgen kurzfristig.

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei Marko Raita für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit – insbesondere während der sportlich und organisatorisch herausfordernden Zelt-Saison – und wünschen ihm für seine private wie auch sportliche Zukunft alles Gute“, so der Klub in der Pressemitteilung.

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

