Wechsel fix! Ryan Olsen ist nun DÃ¼sseldorfer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren erfahrenen Stürmer unter Vertrag genommen.

Vom Liga-Konkurrenten Kassel Huskies kommt Ryan Olsen in die rheinische Metropole. Für die Hessen hatte er in insgesamt 155 DEL2-Partien starke 154 Punkte gemacht, darunter 70 Tore. Auch in der PENNY DEL war der 31-jährige Deutsch-Kanadier aktiv. Für die Löwen Frankfurt markierte er 2022/23 in 40 Spielen neun Tore und sechs Vorlagen. Olsen erhält in Düsseldorf einen Kontrakt bis 2027, er wird bei der DEG die Rückennummer 81 bekommen.

Chefcoach Rich Chernomaz: „Ryan Olsen ist ein großer, starker und kraftvoller Stürmer, der vorangehen kann. Er spielt mit Übersicht und ist mutig. Außerdem hat er die Fähigkeit, Tore zu schießen und Punkte zu machen. Er kennt die DEL2 sehr genau. Ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen kann.“ In seiner Frankfurter Saison hatte der Rechtsschütze viele Strafminuten zu verzeichnen. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er sich in dieser Kategorie aber deutlich verbessert.

Ryan Olsen: „Ich kenne Cheftrainer Rich Chernomaz seit vielen Jahren. Wir hatten zuletzt gute Gespräche über die DEG. Er und die Geschäftsführer Andreas Niederberger und Rick Amann haben mir ihr Konzept für die kommenden beiden Jahre und meine Rolle dabei erklärt. Mir wird es großen Spaß machen, ein Teil davon zu sein. Ich freue mich auf Düsseldorf und die DEG!“

Über Ryan Olsen

Olsen ist heute 1,88 m groß und 88 kg schwer. Geboren wurde der Deutsch-Kanadier am 25. März 1994 in Delta, British Columbia, Kanada. Erste Schritte im Eishockey machte er bei den Jugendteams der Greater Van Canadians und Saskatoon Blades. Einige Jahre später folgten die AHL-Stationen St. John‘s IceCaps, Manitoba Moose und San Antonio Rampage. Olsen machte insgesamt 324 Spiele in der AHL mit 83 Punkten. 2020 folgte dann für eine Spielzeit der erste Wechsel nach Deutschland zu den Kassel Huskies. Ein Jahr später ging es für eine Saison wieder zurück nach Übersee zu den Stockton Heat (AHL). 2022 dann der Wechsel nach Frankfurt, bevor es wieder zurück nach Kassel ging. Ab 2025 stürmt Olsen nun für die DEG.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Ryan Olsens Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV