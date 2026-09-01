Wechsel fix! Routinier Brandon Davidson wechselt nach vollständig auskurierter Verletzung zu den Eisbären, Martin Has wird nicht verlängert

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben Brandon Davidson unter Vertrag genommen.

Der NHL-erfahrene Verteidiger lief zuletzt für den HC Kometa Brno in der tschechischen Extraliga auf. Darüber hinaus hat Martin Has den Hauptstadtclub mit Ablauf seines Try-Out-Vertrages wieder verlassen. Die Sportliche Leitung der Eisbären hat sich gegen eine feste Verpflichtung des Deutsch-Tschechen entschieden.

Brandon Davidson blickt auf eine langjährige Karriere im Profi-Eishockey. Der 35-Jährige wurde von Edmonton gedraftet und debütierte in der Saison 2014/15 für die Oilers in der National Hockey League. In der Folge lief der Kanadier zudem für die Montreal Canadiens, New York Islanders, Chicago Blackhawks, Calgary Flames, San Jose Sharks und Buffalo Sabres in der besten Eishockeyliga der Welt auf. Insgesamt bestritt er 183 NHL-Spiele, in denen er 23 Scorerpunkte (neun Tore, 14 Assists) sammelte. Darüber hinaus kommt er auf 288 Partien und 71 Scorerpunkte (20 Treffer, 51 Vorlagen) in der American Hockey League. Im Februar 2023 wechselte der Linksschütze erstmals nach Europa und beendete die Spielzeit bei Färjestad BK in Schweden, ehe er sich in der Folgesaison dem Ligakonkurrenten Rögle BK anschloss. In der schwedischen SHL absolvierte Davidson insgesamt 64 Partien (neun Scorerpunkte). Die beiden letzten Spielzeiten stand der 1,88 Meter große und 95 Kilogramm schwere Defensivspieler beim HC Kometa Brno (64 Spiele, zehn Scorerpunkte) unter Vertrag. Mit den Tschechen feierte er 2025 den Gewinn der Meisterschaft.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Wir bedanken uns bei Martin Has für sein Engagement in den vergangenen Wochen. Wir haben uns jedoch gegen eine feste Verpflichtung entschieden. Gleichzeitig begrüßen wir Brandon Davidson in unserer Mannschaft. Brandon ist ein körperlich starker Verteidiger mit einem sehr guten defensiven Spielverständnis. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und Führungsstärke wird er unserer Verteidigung weitere Stabilität verleihen. Er kennt das europäische Eishockey bereits, sodass er kaum Eingewöhnungszeit benötigen wird. Brandon hat seine Verletzung, aufgrund derer er letzte Saison ausfiel, vollständig auskuriert. Beim Dolomitencup war er ein entscheidender Faktor für Brnos Turniersieg.“

Brandon Davidson sagt: „Ich freue mich riesig, mich den Eisbären Berlin anzuschließen. Die Eisbären sind eine erstklassige Organisation mit einer Tradition des Erfolgs. Ich bin davon überzeugt, dass ich einen positiven Einfluss auf die Mannschaft haben kann. Ich kenne die Erwartungen in Berlin und stelle mich ihnen gerne. Ich möchte mich im Wettbewerb behaupten, meinen Beitrag leisten und letztlich gewinnen. Ich vertraue meinen Fähigkeiten und darauf, was ich in das Team einbringen kann. Ich bin hochmotiviert, die Mannschaft auf jede erdenkliche Weise als Führungskraft zu unterstützen.“

Brandon Davidson hat bei den Berlinern einen Vertrag über die kommende Spielzeit unterschrieben und erhält bei den Eisbären die Rückennummer 44.

Mit dieser Personalentscheidung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt neun Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Source: Brandon Davidson @ Elite Prospects