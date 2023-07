Wechsel auf TorhÃ¼terposition bei Nature Boyz

Artikel anhören Forst. (PM SCF) Bei den Forster Nature Boyz stehen weiterhin drei Torhüter im Kader, jedoch mit personellen Veränderungen. Mit Thomas Zimmermann wechselt...

Forst. (PM SCF) Bei den Forster Nature Boyz stehen weiterhin drei Torhüter im Kader, jedoch mit personellen Veränderungen.

Mit Thomas Zimmermann wechselt ein junger und ehrgeiziger Torhüter vom Nachbarn Peißenberg Miners zu den Forstern, dagegen hat Daniel Hilgner den Wunsch geäußert, den Verein zu verlassen.

Beide Torhüter verbindet das gleiche Schicksal, nämlich die geringen Einsatzzeiten bei ihren jeweiligen Vereinen. Daniel Hilgner wechselte in der Saison 2020/2021 vom TSV Farchant zu den Nature Boyz. In Farchant verweilte er nur eine Saison, davor war er für die SG Bad Bayersoien / EC Peiting 1b aktiv. Daniel stand immer zur Verfügung, wenn einer der beiden vor ihm eingestuften Torhüter verhindert war. Er stellte sich immer in den Dienst der Mannschaft und verbreitete eine positive Stimmung, obwohl er sehr wenig Spieleinssätze bekam. Auch sein Trainingsbesuch war immer tadellos. Daniel äußerte schon während der letzten Saison den Wunsch, zu seinem alten Verein Bad Bayersoien wechseln zu wollen, da er sich dort mehr Eiszeiten wünscht. Die Vorstandschaft stimmte dem Wunsch zu und bedankt sich bei Daniel für die faire und sportliche Einstellung zum Verein. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute in Bayersoien, wie auch im privaten Bereich. Er ist selbstverständlich jederzeit bei uns im Stadion und auch in der Kabine willkommen.

Mit Thomas Zimmermann wechselt ein junger Spieler zu den Nature Boyz, der sein Handwerk im gesamten Peißenberger Nachwuchs erlernte. Mit einer Ausnahme (EC Peiting) war er immer für den Nachbarn TSV Peißenberg bzw. Peißenberg Miners im Einsatz. Als er in den Seniorenbereich der Peißenberg MIners wechselte, hatte der die sportliche Herausforderung, leistungsmäßig an Korbinian Sertl vorbeizuziehen, was definitiv keine leichte Aufgabe ist, denn der „Korbi“ war in Peißenberg gesetzt. So kam es, dass Thomas in Peißenberg sehr wenig Einsatzzeiten bekam. Da reifte in ihm der Entschluß, sich nach der Saison eine andere sportliche Herausforderung zu suchen. Nach ein paar kurzen Gesprächen mit der Vortstandschaft der Nature Boyz war klar, dass er sich das Trikot der Nature Boyz überstreifen wird. Mit diesem Wechsel erhoffen sich die Verantwortlichen, dass ein noch herausfordernder Dreikampf um die Nummer 1 im Forster Tor entfacht werden kann.

Markus Kieslich und Andreas Scholz haben für die neue Saison zugesagt, das bedeutet, dass ein sehr starkes Torhütertrio zur Verfügung steht.

