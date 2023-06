Wechsel an der Führungsspitze – Panagiotis Christakakis beendet nach vier Jahren Geschäftsführertätigkeit beim SCR

Geschäftsführer Panagiotis Christakakis wird zum 30.Juni 2023 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung des SC Riessersee ausscheiden. Diese Entscheidung gab der 43-jährige nach mehreren...

Geschäftsführer Panagiotis Christakakis wird zum 30.Juni 2023 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung des SC Riessersee ausscheiden.

Diese Entscheidung gab der 43-jährige nach mehreren Gesprächen mit den Mitgliedern des Fördervereins für den Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen e.V., welcher Hauptgesellschafter der SC Riessersee Eishockey Vermarktung GmbH ist, bekannt. Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Angebot des deutschen Eishockey-Bundes für den Posten des kaufmännischen Ligenleiters: „Die Entscheidung für eine neue Herausforderung beim Deutschen Eishockey Verband ist mir unglaublich schwer gefallen. Der SC Riessersee ist mein Herzensverein, der Verein mit dem ich aufgewachsen bin und der mir unglaublich viel bedeutet. Jedoch ist es auch immer etwas Besonderes, wenn sozusagen die Nationalmannschaft beziehungsweise der deutsche Eishockey Verband ruft und Interesse an einem bekundet.“, erklärt der scheidende Geschäftsführer: „Nach vier intensiven und anstrengenden Jahren als Geschäftsführer des SC Riessersee ist für mich daher nun der Zeitpunkt gekommen für etwas Neues. Selbstverständlich werde ich aber auch zukünftig die Entwicklung des Vereins verfolgen.“, so Panagiotis Christakakis.

Panagiotis Christakakis war seit 2017 im Verein tätig. Zunächst bekleidete er den Posten des Leiters der Gastronomie, Marketing & Events und unterstützte die damalige Geschäftsführung aufgrund seines hervorragenden Netzwerks in der Region im Bereich Sponsoring. Während der Planinsolvenz im Sommer 2018 gehörte Christakakis der sogenannten „Rettergruppe des SC Riessersee“ an, welche sich entscheidend für den Fortbestand des Profieishockeys unter der Alpspitze einsetzte. Anfang Februar 2019 wurde der Familienvater durch den neugegründeten Förderverein für den Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen zum Geschäftsführer ernannt: „ Ich möchte mich bei den Mitgliedern des Fördervereins herzlichst für die mir damals gegebene Chance und das Vertrauen, während einer schwierigen Zeit für das Profieishockey in Garmisch-Partenkirchen, sowie die kollegiale Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren bedanken. Zudem gilt mein Dank allen Partner, Sponsoren, Gönnern, Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern und selbstverständlich allen Weiß-Blauen Fans.“, zeigt sich Panagiotis Christakakis dankbar für die gesammelten Erfahrungen in den vergangenen Jahren.

„Die Entscheidung von Herrn Christakakis kommt für uns nicht überraschend“, betont der erste Vorstand des Fördervereins für den Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen, Uwe Sengele & Christian Schwinghammer: „ Bereits sehr früh hat Herr Christakakis die Mitglieder des Fördervereins von dieser Möglichkeit in Kenntnis gesetzt.“ Deshalb, erklärt Schwinghammer, habe man sich auf diese Situation vorbereiten können: „Wir sehen den nun anstehenden Wechsel als ganz natürlichen Schritt“, so Sengele weiter, er werde für beide Seiten neue Chancen bieten: „In den vergangenen Tagen und Wochen wurden viele Gespräche geführt um eine zukunftsfähige Nachfolgelösung zu finden. Dabei stehen diese Gespräche so gut wie vor dem Abschluss. Sobald hier alles schriftlich fixiert wurde, werden wir diese schon bald verkünden können.“, erklären Christian Schwinghammer und Uwe Sengele, stellvertretend für den gesamten Förderverein für Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen.

Bis zum 30.Juni 2023 wird der bisherige Geschäftsführer Panagiotis Christakakis weiter die Geschicke beim Eishockeyoberligisten leiten und anschließend an seinen Nachfolger übergeben. Die SC Riessersee Eishockey Vermarktung GmbH und der Förderverein für den Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen als Hauptgesellschafter bedanken sich bei Panagiotis Christakakis für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen auf dem weiteren beruflichen, sowie privatem Weg alles Gute.

