â€žWe want youâ€œ â€“ Starbulls Mitgliederaktion startet ab sofort

Rosenheim. (PM Starbulls) Unter dem Motto „We want you – komm in die Grün-Weiße Starbulls Familie“ starten die Starbulls Rosenheim ab sofort ihre bis Ende August 2020 laufende Mitglieder-Werbeaktion, welche ganz besonders durch einen satten Rabatt beim Jahresbeitrag sowie beim Dauerkartenverkauf glänzt.

Anlässlich des diesjährigen 20-jährigen Jubiläums des Starbulls Rosenheim e.V. startet der Eishockey-Traditionsverein von der Mangfall ab sofort eine attraktive Mitglieder-Werbeaktion.

Das Ziel der „We want you – komm in die Grün-Weiße Starbulls Familie“ Aktion ist es, so viele neue Mitglieder wie möglich für die Starbulls zu begeistern um damit den Verein nach innen sowie nach außen signifikant zu stärken.

Die Highlights der diesjährigen Mitglieder-Werbeaktion:

– 50 % Rabatt auf den Jahresbeitrag im ersten Beitragsjahr für alle neuen Erwachsenen (Ü18) Mitglieder (35 € anstatt 70 €)

– Kostenlose Mitgliedschaft für alle unter 18 Jahren im ersten Beitragsjahr

– Dauerkarten Frühbucherrabatt für alle NEUEN Mitglieder des Starbulls Rosenheim e.V.

Dauerkartenrabatt exklusiv für neue Mitglieder

Der in den letzten Jahren für alle Dauerkartenkäufer angebotene Frühbucherrabatt entfällt in diesem Sommer auf Grund des wegen den Einschränkungen durch die COVID19-Pandemie verspätet startenden Dauerkarten-Verkaufs. Erst mit einem verlässlichen und mit allen Ämtern und Verbänden abgestimmten Hygienekonzept (aus diesem heraus entwickelt sich die zugelassene Kapazität des ROFA-Stadion) kann mit dem Dauerkartenverkauf begonnen werden. Da ein Termin hierfür stand heute noch nicht endgültig feststeht, ist ein Frühbuchertarif in dieser Sommerpause nicht praktikabel umsetzbar.

Aber auch hierfür haben die Starbulls eine Alternativlösung ausgearbeitet: Alle neuen Mitglieder erhalten in diesem Jahr einen gesonderten Mitgliederrabatt auf die Starbulls Dauerkarten 2020/2021 und profitieren damit quasi nochmals gesondert von einer neu abgeschlossenen Mitgliedschaft bei den Grün-Weißen.

Starbulls denken auch an Bestandsmitglieder

„Zusätzlich arbeiten wir derzeit an einer Möglichkeit um auch alle bestehenden Mitglieder für ihre Treue zu unserem Verein zu belohnen. Diese ist, Stand heute, auf Grund der unklaren Lage zur neuen Spielzeit 2020/2021 noch nicht spruchreif, wird aber sobald es uns möglich ist bekanntgegeben“, sagt Daniel Bucheli, Geschäftsführer der Starbulls Rosenheim.

Zusätzliche Vorteile einer Starbulls Mitgliedschaft:

– Teilnahme an exklusiven Mitglieder Events (sofern durch COVID19 möglich)

– Spezielle Partner-Ermäßigungen und Aktionen für Mitglieder

– Teilnahme an exklusiven Mitglieder Gewinnspielen

– Wahlberechtigung (ab 18 Jahren) bei den Starbulls-Mitgliederversammlungen

Um die Beantragung der Mitgliedschaft nun noch einfacher zu gestalten, hat das Starbulls Team um Marketingleiter Andreas Huber auf der offiziellen Website des Vereins ein Online-Mitgliederformular gestaltet, über welches man ab sofort bequem von zuhause ein Teil der Starbulls Familie werden kann.

Das Online-Formular und viele weitere Infos zur Mitgliedschaft gibt es unter:

https://www.starbulls.de/de/club/mitgliedschaft/

„Mitgliedschaft stärkt den Verein und insbesondere den Nachwuchs“

Auf die neue Mitgliederaktion angesprochen sagt Starbulls Geschäftsführer Daniel Bucheli: „Mit unserer „We want you – komm in die Grün-Weiße Starbulls Familie“ Mitgliederaktion möchten wir die Bindung an unseren Verein erhöhen und noch mehr Menschen von der großartigen Starbulls Familie überzeugen. Aktuell arbeiten wir im Hintergrund an weiteren Neuerungen, um unsere Mitgliedschaft für die Zukunft noch attraktiver zu machen – egal ob Neumitglied oder bestehendes Mitglied.

Werdet Mitglied bei uns und stärkt damit unseren Verein und gleichzeitig auch das Eishockey in Rosenheim. Das Standing eines Vereins nach Außen und die damit verbundene Vereinsförderung ist ganz enorm von der Anzahl der Mitglieder abhängig. Hier wollen wir ansetzen und damit die Starbulls zu einer noch größeren Marke in Stadt und Umland machen. Viele Mitglieder helfen auch ganz besonders dem wichtigsten Standbein innerhalb von unserem Verein, dem Nachwuchs.

Daher geht mein Appell an alle, deren Herz in unseren Grün & Weißen Farben schlägt: Helft alle mit, Freunde, Bekannte und Verwandte für unseren tollen Verein zu begeistern. Jedes einzelne neue Mitglied hilft uns enorm und ist herzlich Willkommen in der großartigen Starbulls Familie.“