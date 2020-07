Wayne Lucas kommt zum ESC Kempten

Kempten. (PM Sharks) Gerade einmal 24 Jahre ist der in Kaufbeuren geborene Linksschütze der vom EC Peiting aus der Oberliga an die Iller wechselt....

Trotzdem stehen in seiner Vita bereits 178 Einsätze in der Oberliga und 73 in der DEL2 für ihn zu Buche. Sehr viel Erfahrung also die der Deutschamerikaner mit zu den Illerstädtern bringt.

Den Nachwuchs durchlaufen hat er bei den Jokern, wo er eben auch in der zweiten Liga aufs Eis ging. Oberligaluft schnupperte er von 2016 – 2018 in Sonthofen und danach in Peiting von wo er nun zurück ins Allgäu kommt.

Großer Vorteil zusätzlich zu seiner höherklassigen Erfahrung ist das Lucas sowohl Verteidiger wie auch Stürmer spielen kann, das macht ihn für den Trainer umso interessanter.