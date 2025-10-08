Wayne Gretzky verwandelte einst die NHL in eine Millionen-Liga

Anzeige

Eishockey gilt in Kanada als Nationalsport, dessen Säulenheiliger ist zweifellos Wayne Gretzky. Der Superstar der 1980er Jahre stellte seinen Sport auf den Kopf, als er das Undenkbare wagte. Er wechselte von seiner Mannschaft, den Edmonton Oilers in Kanada, zu den Los Angeles Kings in den USA, und stürzte damit eine ganze Nation in ein Tal der Tränen. Doch sein Transfer veränderte die Landschaft des Eishockeysports für immer.

Ein Tag veränderte alles

Diese Revolution fand am 8. August 1988 statt. Dieser Trade gilt als einer der spektakulärsten der Geschichte, denn an diesem Tag verloren die Edmonton Oilers ihre lebende Legende. Diese schien ohne Gretzky kaum denkbar. Immerhin hatte die Mannschaft zuvor in nur fünf Jahren viermal den Stanley Cup gewonnen. Herz und Hirn dieser legendären Mannschaft war Wayne Gretzky. Er sorgte nicht nur für die Treffer, sondern führte das Team auch als Leader und Spielmacher an.

Doch damit war im Sommer 1988 Schluss. Gretzky wechselte mit zwei Teamkollegen ins sonnige Kalifornien. Die Edmonton Oilers erhielten im Gegenzug drei Erstrunden-Picks und 15 Millionen Dollar. Dies traf die Eishockey-Nation Kanada mitten ins Herz. Die Fans protestierten und empfanden den Transfer ihres Nationalhelden als Verrat. Gretzkys Entschluss zeigte erstmals deutlich auf, dass Geld im Spitzensport über dem Ideal von Loyalität steht.

Eishockey rückt in die Top 4 auf

Im Gegensatz dazu blühte das Eishockey-Entwicklungsland Los Angeles auf. Die Medien stürzten sich ebenso auf den Superstar, wie Sponsoren. Das Merchandising erlebte einen nie gekannten Boom, Gretzkys Popularität ließ Eishockey schnell zur vierten großen Sportart, neben American Football, Basketball und Baseball, werden.

In sportlicher Hinsicht blieb dem Kanadier in Los Angeles zwar der ganz große Triumph verwehrt, doch sein Trade hatte Auswirkungen, die weit über den Sport hinausgingen. Er führte seine Mannschaft mehrfach in die Play-offs und erreichte vier Jahre später sogar das Finale. Doch der Sieg blieb ein unerfüllter Traum.

Wirtschaftlich betrachtet löste Gretzky eine weitere Revolution aus. Die Gehälter der Stars explodierten förmlich und vervielfachten sich. Das veränderte auch die Struktur der Liga. Die National Hockey League begann zu expandieren und eroberte neue Märkte. Plötzlich entstanden Teams in Regionen der USA, die für alles, nur nicht Eishockey, bekannt waren.

Der Salary Cap geht indirekt auf Gretzky zurück

Jahre später sah sich die Liga sogar zu einem Salary Cap gezwungen, um die Entwicklung wieder einzubremsen. Mittlerweile zählt Eishockey zu den beliebtesten Sportarten der Welt. Das zeigt sich auch in der Sportwetten-Branche, wo Eishockey selbst in Deutschland in den Top 5 der beliebtesten Sportarten gelandet ist.

Nur die Top Echtgeld Online Casinos Schweiz müssen auf Sportwetten verzichten, schließlich ist dieses Angebot den lokalen Lotteriegesellschaften vorbehalten. In Österreich gelten Sportwetten hingegen nicht als Glücksspiel und können nach Erhalt einer Lizenz angeboten werden. Wayne Gretzkys Vermächtnis ist jedoch vor allem sportlich höchst beeindruckend.

Eine sportliche Weltmacht

Er dominierte auch in den USA die Scorerlisten und gewann Auszeichnung um Auszeichnung. Mit seiner Kreativität auf dem Eis und seiner Spielintelligenz wuchs er zum Vorbild für ganze Generationen von Spielern heran. Sein Einfluss auf Eishockey ist bis heute unvergessen und unerreicht. Seinen ehemaligen Kollegen von den Edmonton Oilers gelang zwar ein weiterer Sieg beim Stanley Cup, doch damit endete die einzigartige Ära, die Wayne Gretzky maßgeblich geprägt hatte.

Wie dominant der Kanadier zu seiner Zeit war, zeigen auch seine Rekorde. Er erzielte nicht nur die meisten Punkte und die meisten Assists, sondern hält daneben noch zahlreiche weitere Rekorde. Doch wer ihn ausschließlich anhand der Statistik misst, tut seinem Spiel unrecht. Gretzky verändert die Art, wie Eishockey gespielt wird. Der Superstar setzte weniger auf Härte, als vielmehr auf Kreativität, Tempo und Taktik. All dies ist heute im Spitzensport selbstverständlich, doch es war Gretzky, der diese Revolution ins Rollen brachte.

Der Sport wird zum globalen Unterhaltungsprogramm

Doch damit stürzte er seine Heimat auch in eine Sinnkrise. Kanada verlor seinen Superstar, in den USA sorgte er für den Aufstieg von Eishockey zum heiß geliebten Massensport. Gretzky zeigte auf, dass jeder populäre Sport von seinen Helden lebt und diese nahezu alles erreichen können. Nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die gesellschaftlichen Diskussionen führten der Welt vor Augen, dass wirtschaftliche Interessen und Sport eng miteinander verknüpft sind. So gesehen war der Trade von Wayne Gretzky in die USA auch ein kultureller Wendepunkt. Dieser löste neue Gehaltsstrukturen, enorme Medienpräsenz und die Internationalisierung der Liga aus. Dieser Beginn einer neuen Ära machte aus dem Sport eine globale Unterhaltungsindustrie. Wayne Gretzky demonstrierte mit seinem Wechsel, dass ein einziger Sportler die Welt in ihren Grundfesten erschüttern und verändern kann. Sein Schritt machte aus der National Hockey League eine Millionen-Liga, deren Spiele heute weltweit gespannt verfolgt werden. Seine Nachfolger haben der kanadischen Eishockey-Legende viel zu verdanken, sein Status ist daher weiterhin unantastbar.

