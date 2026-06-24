„Waschechter Linzer Eigenbauspieler“: Stefan Gaffal verlängert um 14. Saison

Linz. (PM Black Wings) Stefan Gaffal und die Steinbach Black Wings Linz haben ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 29-jährige waschechte Linzer wird damit auch in der kommenden Saison das Trikot der Oberösterreicher tragen.

Mit Stefan Gaffal bleibt ein originales Linzer Eigengewächs weiterhin fixer Bestandteil der Stahlstädter. Obwohl er zum Ende der letzten Saison mit einem Abschied aus dem aktiven Profigeschäft spekulierte, kämpft die Nummer 66 weiterhin für seinen Lebenstraum in der höchsten heimischen Spielkasse. Der waschechte Eigenbauspieler geht damit in seine 14. Saison in der Kampfmannschaft, nachdem er bereits 2012 sein Debüt feierte und zuvor sämtliche Nachwuchsstationen in den Farben der Steinbach Black Wings durchlief.

Nach seiner schweren Verletzung im September 2023 arbeitete sich Gaffal mit viel Einsatz und Durchhaltevermögen zurück aufs Eis. Nach einer vollen Spielzeit Pause zuvor aufgrund gesundheitlicher Probleme, absolvierte der Rechtsschütze im vergangenen Jahr endlich wieder den gesamten Grunddurchgang. In insgesamt 45 Einsätzen gelangen dem Stürmer sechs Tore und sechs Assists. Auch wenn ihm sein Spiel nach der langen Auszeit selbst noch zu unauffällig blieb, konnte er mit seiner Effizienz im Abschluss dennoch hervor stechen. Mit einer Shooting Percentage von 17,6 Prozent zählte er in Anbetracht seiner durchschnittlichen Einsatzzeit, zu den erfolgreichsten Schützen. Darüber hinaus gehörte Gaffal zu den wenigen Akteuren im Team, die die vor allem defensiv durchwachsene Saison mit einer positiven Plus-Minus-Bilanz abschließen konnten.

Mit seiner Erfahrung, seiner Identifikation mit dem Klub und seinem unermüdlichen Einsatz erhält der 29-Jährige auch für die kommende Saison die Chance, sich im Kader der Steinbach Black Wings Linz, zu alter Stärke zu kämpfen.

Kader Saison 2026/27 (Stand 24. Juni 2026)

Tor: Martin Reder

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro, Niklas Würschl, Luis Lindner, Christoph Tialler, Paul Eder

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant, Julian Pusnik, Henrik Neubauer, Graham Knott, Stefan Gaffal

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl, Andreas Kristler, Logan Roe, Yohann Auvitu, Travis Barron, Luka Maver

Neuzugänge: Trenton Bliss, Marlon Tschofen, Lukas Kainz, Oskar Maier, Kyle Topping, Luca Erne, Brady Shaw, Philipp Wimmer

Seine Karriere in Zahlen

Source: Stefan Gaffal @ Elite Prospects

304 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro