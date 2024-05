Waschechter Bayer wechselt in den Ruhrpott zum Herner EV

Herne. (PM HEV) Oliver Ott ist der dritte Neuzugang des Herner Eissportvereins für die Oberliga Nord-Saison 2024/2025. Der 22-jährige wechselt vom ECDC Memmingen an...

Herne. (PM HEV) Oliver Ott ist der dritte Neuzugang des Herner Eissportvereins für die Oberliga Nord-Saison 2024/2025.

Der 22-jährige wechselt vom ECDC Memmingen an den Gysenberg und wird das Trikot mit der Rückennummer 93 tragen.

Seine Eishockey-Laufbahn begann der waschechte Bayer beim ESC Geretsried und durchlief in der Folge alle Jugendteams des Traditionsclubs EC Bad Tölz. Eine Spielzeit verbrachte er zudem beim EHC München. In dieser Saison kam Oliver Ott auch auf sechs Jugend-Länderspiele für den Deutschen Eishockey Bund.

Seine Karriere im Seniorenbereich startete er dann erneut in Bad Tölz. In zwei DEL2-Spielzeiten kam er als Neuling auf insgesamt 110 Einsätze, in denen er zehn Tore erzielte und für 14 Assists sorgte. Nach dem Abstieg der „Tölzer Buam“ in die Oberliga blieb Ott noch eine weitere Saison an Bord, ehe er in der vergangenen Spielzeit für die Indians aus Memmingen auflief.

Erstmals in seiner Laufbahn musste er, auf Grund von verschiedenen Verletzungen, länger zuschauen und kam im Allgäu nur auf 27 Einsätze. Ab Sommer will er in Herne neu angreifen. „Er konnte sich in Memmingen nicht wie erhofft weiterentwickeln und präsentieren. Die Verletzungen hat er aber gut überstanden und in mehreren Gesprächen konnten wir Oliver von unserem Konzept für die kommende Saison überzeugen“, sagt Dirk Schmitz.

Der HEV-Coach freut sich dabei auf einen hochmotivierten, sehr talentierten und gut ausgebildeten jungen Eishockeyspieler, der in der Saison 2024/2025 wieder richtig angreifen möchte. „Oliver ist ein schneller und intelligenter Außenstürmer. Zudem ist er Rechtsschütze und wird uns auch dadurch in vielen Situation variabel machen“, so Schmitz weiter.