Was wurde aus ….. ? Hunter Miska kehrt nach über vier Jahren zu den Colorado Eagles zurück

Loveland, Colorado. (EM) Mehr als vier Jahre nach seinem letzten Einsatz ist Hunter Miska zurück bei den Colorado Eagles.

Der 31-jährige Torhüter hat beim AHL-Klub aus Colorado einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterschrieben und kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Miska spielte bereits von 2019 bis 2022 für die Eagles und absolvierte insgesamt 52 AHL-Partien für Colorado. Dabei kam er auf eine Bilanz von 31 Siegen. Seine Zeit bei den Eagles war zugleich der Startpunkt für seine Einsätze in der NHL: Insgesamt stand der US-Amerikaner sechsmal in der besten Liga der Welt zwischen den Pfosten, fünfmal davon für die Colorado Avalanche.

Nach seinem Abschied aus Colorado führte Miskas Weg zunächst nach Europa. Zwei Spielzeiten verbrachte er bei den Straubing Tigers in der DEL, anschließend lief er für Dynamo Moskau in der KHL auf. Danach kehrte er nach Nordamerika zurück und spielte für die Bridgeport Islanders sowie zuletzt für die Utah Grizzlies in der ECHL. In der Saison 2025/26 verbuchte Miska für Utah eine Bilanz von 7-5-3, einen Gegentorschnitt von 2,98 und eine Fangquote von 90,2 Prozent.

Bereits im April 2026 erhielt Miska die Chance auf eine Rückkehr nach Colorado, als ihn die Eagles mit einem Professional Tryout Agreement ausstatteten. Nun folgt die dauerhafte Rückkehr für die kommende Saison.

In der DEL bestritt er 75 Partien für die Tigers.

Artikel KI-unterstützt

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