Was wurde aus Ex-Adler Mark Katic?

Sisak. (EM) Mark Katic hat in seiner Karriere eine Menge erlebt.

Der Verteidiger verfügt über die kanadische und kroatische Staatsbürgerschaft.

In Deutschland kennen ihn die Eishockeyfans vor allem aus seiner Zeit bei den Eisbären Berlin (12/13) und vor allem aus seinen Jahren in Mannheim.

Katic kam 2018 aus Schweden zu den Adlern und bestach durch seine läuferischen Fähigkeiten wie kaum ein Zweiter. Zudem verfügt er über ein gutes Spielverständnis und ein Auge für den Mitspieler. So sammelte er in 311 DEL-Spielen 170 Scorerpunkte.

Vor seinen fünf Jahren in Mannheim sammelte er Erfahrungen in seiner Heimat Kanada, den USA, in der KHL mit Zagreb (2013 – 2017) und in Schweden (Skeleftea 17-18). Zuletzt spielte er in der ICEHL drei Spielzeiten für Villach. Im April gab er sein Karriereende bekannt.

Und nun? Es wäre ja fast fahrlässig einen so erfahrenen Spieler nicht im Eishockey zu halten, damit er seine Erfahrungen weitergeben kann.

Heute wurde bekannt, dass der mittlerweile 37- jährige in der Alps Hockey League bei KHL Sisak seine Erfahrungen weitergeben wird. Der zweifache Deutsche Meister und Spengler Cup Gewinner Mark Katic wird bei den Kroaten als Skills- und Assistenztrainer eine neues Kapitel in seiner Eishockeylaufbahn aufschlagen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Mark Katic @ Elite Prospects

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