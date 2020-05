Was tun in der Hockey Halbzeit?

Ein Besuch beim Hockey ist immer eine aufregende Sache. Endlich hat das Spiel begonnen und wie immer ist es natürlich sehr schnelllebig und...

Ein Besuch beim Hockey ist immer eine aufregende Sache. Endlich hat das Spiel begonnen und wie immer ist es natürlich sehr schnelllebig und extrem spannend, doch plötzlich der Pfiff zur Pause. Gerade wenn man eine Pause eher blöd findet, können selbst 15 oder 18 Minuten wirklich lange dauern. Man muss auch nicht aufs Klo, also was tun, damit die Zeit so schnell wie möglich vorbei geht und endlich wieder der Puck über das Eis fliegt.

Ein Besuch im Casino Slot V vertreibt die Wartezeit garantiert absolut gewinnbringend. Das Praktische ist vor allem, um hier kostenlose Automatenspiele genießen zu können, muss man nicht einmal den Platz verlassen. Man zückt einfach sein Smartphone und schon kann es losgehen. Eine Pause wirklich erfüllt zu nutzen, ist nicht immer leicht, aber mit einem Besuch in einem Online Casino wird das Ganze kinderleicht.

Ein leckerer Snack

Aber manchmal überkommt einen natürlich auch vor lauter Aufregung der kleine Hunger. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, doch einmal den Platz zu verlassen und sich vielleicht einen leckeren Hotdog zu holen. Hier trifft man sicher auch den ein oder anderen Fan, mit dem man sich schnell über die aufregende Partie oder allgemeine News aus dem Bereich Eishockey auszutauschen kann.

Kontakt nach Hause aufnehmen

Warum ausgerechnet in der Pause von einem Hockey Spiel Kontakt nach zu Hause aufnehmen? Ganz einfach, weil da vielleicht jemand sitzt, der sich wahnsinnig über die Informationen und den aktuellen Spielverlauf freut. Vielleicht hat man ja während des Spiels Fotos gemacht, die man nun stolz nach Hause schickt und schnell erzählt, was aktuell gerade auf dem Spielfeld los ist. Oder vielleicht hat man sogar auch eine WhatsApp Fangruppe, das wäre dann ganz sicher der absolut passende Moment, um die Fangemeinde an allem teilhaben zu lassen.

Die beliebte Raucherpause

Aufregung führt dazu, dass man ganz sicher gerne eine Zigarette rauchen möchte, sofern man Raucher ist. Da kommt der Pfiff des Schiedsrichters gerade recht, um sich von den spannenden Ereignissen auf dem Spielfeld schnell ein bisschen erholen zu können und wieder neue Kraft für das nächste Drittel zu sammeln. Also ist eine Pause beim Hockey für manch einen wirklich sehr willkommen. Zumal eine Raucherpause natürlich auch immer die Möglichkeit bietet einen Moment im Freien an der frischen Luft zu verbringen.

Außerdem entgeht man so auch, zumindest für einen Moment, der Geräuschkulisse, die durchaus schon mal recht erheblich sein kann. Ähnlich wie in einem Fußballstadion können hier auch extreme dB-Werte gemessen werden.

Banal aber wichtig

Wer kennt das nicht, man schaut daheim auf dem Sofa einen spannenden Film und dann kommt die Werbepause. Während man sich früher häufig über die lästige Werbeunterbrechung geärgert hat, hat sich das inzwischen ein wenig geändert, denn jetzt ist der ideale Zeitpunkt, schnell aufs Klo zu gehen. Das kann man in der Pause beim Hockey natürlich genauso nutzen. Viele Menschen neigen dazu, wenn es aufregend wird, dass sie ganz plötzlich dringend vor Aufregung aufs Klo müssen. Also bietet sich die Pause in diesem Fall natürlich ebenso an.