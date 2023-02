Was steckt hinter der Renaissance der Spielbanken in Europa?

Anzeige Glücksspiele gibt es seit den Anfängen unserer Zivilisation. Es ist die älteste Form der Unterhaltung, die später zur profitabelsten Industrie der Welt...

Glücksspiele gibt es seit den Anfängen unserer Zivilisation. Es ist die älteste Form der Unterhaltung, die später zur profitabelsten Industrie der Welt wurde.

Die Menschen haben schon immer ihr Glück im Spiel um Geld gesucht. Mit der Entwicklung der Technologie sind sie nun in der Lage, den Nervenkitzel eines Casinos zu erleben, ohne das Haus zu verlassen. Auch die Gaming-Branche boomt (auch dank der COVID-19-Pandemie), und die Spieler können nach ein paar Augenblicken des Googlens Online Casino mit Google Pay bezahlen, mit schnellen und sicheren Auszahlungen finden.

Während das Glücksspiel früher verboten war (oder bestenfalls vom Staat monopolisiert wurde), kann man heute dank des Internets auf fast alles und überall wetten. Sie können darauf wetten, wer den nächsten Literaturpreis gewinnt oder wer die Wahl gewinnt. Sportwetten sind natürlich nach wie vor beliebt. Casinos stellen jedoch eine besondere Nische dar, die im Jahr 2022 eine Renaissance erfährt. Schätzungen zufolge haben mehr als 26 % der Weltbevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben die eine oder andere Form des Glücksspiels genutzt. Es scheint also, dass mehr als 1,9 Milliarden Menschen weltweit als Glücksspieler bezeichnet werden können.

Las Vegas ist nicht alles

Die meisten Menschen denken, dass die USA das weltweite Mekka der Glücksspielindustrie sind – das liegt natürlich an der Magie von Las Vegas. In Wirklichkeit boomt die Glücksspielindustrie auch in Europa. Europa hat sich zum wichtigsten Glücksspielmarkt der Welt entwickelt und hat vor kurzem die USA in Bezug auf die in landbasierten und Online-Casinos erzielten Einnahmen überholt.

Fast jedes europäische Land erlaubt irgendeine Form von Glücksspiel an Land und online. Die europäische Glücksspielindustrie ist riesig und macht mittlerweile 49 % des Weltmarktes aus – für viele Touristen aus Asien oder Afrika ist Europa und nicht Vegas oder Macau der Ort, an dem sie sich an einen Roulette- oder Blackjack-Tisch setzen wollen. Die Beliebtheit dieser Form der Unterhaltung wird auch durch die Tatsache belegt, dass Online-Casinos in Europa mehr als 23 % des europäischen Glücksspielmarktes ausmachen. Viele dieser Casinos sind auch für polnische Spieler zugänglich und haben gut vorbereitete Versionen ihrer Websites in unserer Muttersprache. Das Ausmaß der Popularität der gesamten Branche spricht jedoch Bände: Sie wird derzeit auf über 99 Milliarden USD im Jahr 2022 geschätzt.

Warum lieben die Europäer das Glücksspiel so sehr? Es wird allgemein angenommen, dass Europa das liberalere Land für die Industrie ist. Die Spieler können das Glücksspiel legal genießen (solange es in den meisten US-Bundesstaaten, im Nahen Osten oder in Asien noch auf dem Index steht). Online-Casinos erfreuen sich großer Beliebtheit, und viele sind von angesehenen Glücksspielkommissionen wie der UK Gambling Commission, der European Gaming and Betting Association und der Malta Gaming Authority lizenziert. All diese Stellen sorgen dafür, dass die Lizenzen in die richtigen Hände gelangen, was ein hohes Maß an Sicherheit und eine schnelle Auszahlung der Gewinne gewährleistet.

Darüber hinaus bieten europäische Online-Casinos eine breite Palette von Casinospielen wie Roulette, Spielautomaten, Poker, Baccarat, Craps, Tele Courses, Black Jack, Sic Bo, Andar Bahar, Bingo und viele andere, einschließlich Live-Versionen. Viele Casinos bieten auch Online-Sportwetten an.

Glücksspiel in den USA

Das Glücksspiel in den USA beschränkt sich jedoch nicht auf Las Vegas. Bargeldspiele und Wetten sind in der einen oder anderen Form in vielen (wenn auch nicht allen) Staaten legal. Die einzigen Staaten, die das Glücksspiel in allen Formen vollständig verboten haben, sind Utah und Hawaii.

Seit das erste legale Kasino eröffnet wurde, floriert das Glücksspiel in den USA. Aber warum ist sie dort so beliebt? Denn Glücksspieler lieben den Nervenkitzel und die USA haben einige der spektakulärsten Casinos der Welt. Trotzdem ist das Spielen von Karten um Geld oder Spielautomaten in vielen Ländern immer noch geregelt.

Mit dem Fortschritt der Technologie und der Einrichtung von Online-Casinos sind auch in den USA legale Online-Casinos entstanden. Die Spieler können von jedem Ort und zu jeder Zeit spielen – alles, was sie brauchen, ist eine Hochgeschwindigkeitsverbindung. US-Spieler werden vor allem von Online-Casinos, Sportwetten und Fantasy Sports angezogen. Obwohl der europäische Markt an Dynamik gewinnt, gaben die Amerikaner im Jahr 2021 immerhin 57 Milliarden Dollar für Glücksspiele aus und werden voraussichtlich bis Ende 2023 bis zu 92,9 Milliarden Dollar ausgeben.

Schlussfolgerung

Die Glücksspielindustrie befindet sich definitiv auf einer Aufwärts Welle und wird in absehbarer Zeit nicht nachlassen. Dank des technischen Fortschritts sind Wetten und Glücksspiele leichter zugänglich geworden, so dass die Spieler nicht einmal mehr ihr Haus verlassen müssen, um eine Wette zu platzieren.

Die größten Glücksspiel Märkte der Welt sind Europa und die USA mit Glücksspieleinnahmen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar. Europa ist jedoch ein offenerer Markt, da das Glücksspiel in den meisten Ländern legalisiert wurde. Hier kann man ohne Angst vor Gesetzesverstößen spielen. In den USA hingegen ist das Glücksspiel nicht in allen Bundesstaaten legalisiert worden, obwohl es ebenfalls enorme Einnahmen generiert. Glücklicherweise ändert sich diese Situation langsam, denn die staatlichen Behörden erkennen, dass es sich um eine profitable Branche handelt.

