Was man über Eishockeywetten wissen muss

Eishockeywetten haben, wie Wetten auf andere Sportarten, ihre eigenen Besonderheiten. Bevor wir auf diese eingehen, wollen wir die wichtigsten Vorteile von Eishockey-Veranstaltungen hervorheben.

Große Anzahl von kumulativen Sprüngen

Eishockeyspiele zeichnen sich traditionell durch eine Vielzahl von Sensationen und unerwarteten Comebacks aus, wenn sich eine der Mannschaften, wie der Phönix, in einem scheinbar schon verlorenen Spiel aus der Asche erhebt. Das ist der Grund, warum viele Menschen Eishockeywetten nicht mögen.

Zur gleichen Zeit, professionelle Spieler, die wissen, wie man Eishockeywetten zu machen, glauben, dass eine solche Unberechenbarkeit kann der eigentliche Verdienst von Eishockey sein, wie mit einem geschickten Ansatz gibt es die Möglichkeit zu gewinnen, auch bei hohen Quoten.

Hohe Spielhäufigkeit

Genau wie Basketballmannschaften spielen auch Eishockeyvereine alle bis drei Tage, so dass Sie immer einen Überblick über ihre aktuelle Form, ihren Mannschaftsstatus und ihre Aufstellungen haben. Außerdem eignet sich Eishockey aufgrund der hohen Spielhäufigkeit für hochwertige statistische Analysen, was ebenfalls einer der größten Vorteile dieser Sportart ist.

Unterschiede zwischen Pre-Match- und Live-Wetten

Die Buchmacher bieten sowohl Pre-Match als auch Live Sport Wetten auf Eishockey an. Was sie gemeinsam haben, ist die Notwendigkeit einer angemessenen Analyse. Ohne Analyse sind Ihre Erfolgsaussichten gleich null. Welches Spiel für die Spieler attraktiver und profitabler ist, lässt sich daher durch einen Vergleich feststellen.

Zeit für die Analyse

Beim Pre-Match hat der Wettende viel mehr Zeit, über seine Wetten nachzudenken. Beim Live-Spiel muss man schneller denken.

Risiken

Bei Pre-Match-Wetten ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Wettende einen Fehler macht. Auch wenn Sie eine gründliche und detaillierte Analyse durchgeführt, die Form der Mannschaften studiert und sich ihren Spielplan grob vorgestellt haben, ist das noch keine Erfolgsgarantie.

Durch die Beobachtung von Live-Events erhält man mehr Informationen, man sieht echte Aufstellungen anstelle von vorläufigen Aufstellungen, man kann die Emotionen der Spieler studieren und ihre Beweggründe verstehen usw.

Unterschätztes Ereignis finden

In den Büros der Buchmacher arbeiten Teams von Fachleuten an den Pre-Match-Linien vor dem Spiel. Sie berechnen Dutzende von Faktoren, bevor sie eine bestimmte Quote platzieren. Die Quoten können sich je nach Umfang der Wetten ändern.

Bei Live Wetten ist das anders.Jedes Ereignis im Spiel hat einen großen Einfluss auf die Quoten, und in der Regel gibt es nur eine Person, die die Live-Quoten überwacht. Dementsprechend höher ist die Chance, bei Live Wetten eine gute Quote zu erhalten.

Gelegenheit zum Überbieten

Der menschliche Faktor ist aus dem Sport nicht verschwunden. Ein Trainer kann die Taktik seiner Mannschaft ändern, und ein Eishockeyspieler kann auf eine ungewohnte Art und Weise spielen. Im Live-Spiel werden Sie sehen, dass das Spiel einen anderen Verlauf nimmt, und Sie werden Ihre Einsätze anpassen.

Gabeln

Dank Live Wetten können Sie eine rechtmäßige Gabeln miterleben. In der Regel verfolgen die Buchmacher Gabelungen und bestrafen sie hart. Wenn man jedoch im Pre-Match eine Wette auf einen bestimmten Ausgang abgeschlossen hat, ist es nicht verboten, diese mit einer anderen Wette auf den Zeitpunkt des Spiels zu überschneiden. Infolgedessen kann der Wettende zwei hohe Quoten erwischen, die ihm bei jedem Ausgang einen Gewinn einbringen.

