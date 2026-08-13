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Was macht eigentlich Rok Tičar?

13. August 20261 Mins read187
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Rok Ticar - © Sportfoto-Sale (DR)
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Banská Bystrica. (EM) Ein erfahrener Stürmer wechselt nach Urpín, der auch dem Eishockeypublikum in Deutschland wohl kaum vorgestellt werden muss.

In der DEL spielte er für Köln und Krefeld. Rok Tičar wechselt zu Banská Bystrica.

Rok Ticar ist mittlerweile 37 Jahre alt und bringt die Erfahrung aus zahlreichen Ligen mit. Neben seiner Heimat Slowenien spielte er auch in Schweden, der russischen KHL, in Österreich, Italien und natürlich in Deutschland. Für die Haie war er von 2012 – 2014 und in der Saison 18-19 aktiv. Erstmalig in Deutschland schlug er 2011 in Krefeld seine ZELTE AUF: Zuletzt spielte er in der ICEHL für den HC Pustertal und verpasste knapp die Meisterschaft. In der ICEHL war er auch schon für Klagenfurt, Wien und Graz zuvor am Puck. Darüberhinaus hat er diverse Weltmeisterschaften für sein Heimatland bestritten und nahm am Spengler Cup teil. Nun folgt also der Wechsel in die Slowakei.

Dies wird seine achtzehnte Saison im Profi-Eishockey sein.

„Wie ich bereits angekündigt habe, suchten wir einen erfahrenen und kreativen Center. Wir wollten sichergehen, dass wir in dieser Position die richtige Entscheidung treffen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir uns mit Rok Tičar auf einen Vertrag für diese Saison einigen konnten, und ich bin überzeugt, dass wir auf seine Führungsqualitäten und sein spielerisches Können zählen können. Er ist ein extrem talentierter Hockeyspieler, was er auch als produktivster Spieler Sloweniens bei der letzten Weltmeisterschaft unter Beweis gestellt hat. Er hat unseren Spielern sicherlich viel zu bieten, und ich möchte ihn auf diese Weise herzlich willkommen heißen“, sagte Sportmanager Július Koval über die Neuverpflichtung.

Trotz so vieler Stationen und Erfahrungen scheint der Hunger auf Eishockey bei „Roco“ noch immer zu 110 % da zu sein.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Rok Ticar @ Elite Prospects

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