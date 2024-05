Was macht eigentlich …? Fokus auf die Goalie-Ausbildung – GEG verpflichten Lukas Lang als Torwart-Trainer

Grefrath. (PM GEG) Bei der Grefrather EG laufen die Vorbereitungen auf die kommende Eishockey-Spielzeit bereits auf Hochtouren. Ende Mai hat sowohl bei der ersten...

Grefrath. (PM GEG) Bei der Grefrather EG laufen die Vorbereitungen auf die kommende Eishockey-Spielzeit bereits auf Hochtouren.

Ende Mai hat sowohl bei der ersten Mannschaft, als auch im Nachwuchsbereich bereits das Sommertraining begonnen. Wenn auch ohne Eis unter den Kufen, wird je nach Mannschaft zwei bis drei mal in der Woche trainiert und an einer guten Grundlage für die neue Saison gearbeitet. Zudem stellt die GEG ihr Trainer-Team breiter auf und legt dabei künftig besonderes Augenmerk auf die Goalie-Ausbildung. Mit Lukas Lang wurde nun ein erfahrener und ambitionierter Torwart-Trainer verpflichtet.

Der Name Lang ist in Grefrath kein unbekannter, hatte Vater Karel Lang selbst bis 2020 zehn Jahre lang als Headcoach bei der 1. Mannschaft der Blau-Gelben das Sagen. Wie sein Vater war auch Lukas Lang selbst als Torhüter auf höchstem Niveau aktiv, kam in seiner aktiven Laufbahn unter anderem auf 127 DEL-Einsätze für Nürnberg, Duisburg, Mannheim, Wolfsburg, Krefeld, Düsseldorf und schließlich Red Bull München mit denen er 2016 sogar die Deutsche Meisterschaft gewann. Aufgrund einer Verletzung beendete der inzwischen 37-Jährige Lukas Lang seine aktive Laufbahn im Alter von 30 Jahren, blieb als Torwart-Trainer jedoch dem Sport in verschiedenen Ausbildungsprojekten treu und bildete sich während dieser Zeit durchgehend fort.

Ab der kommenden Spielzeit wird Lukas Lang bei der GEG wöchentlich sowohl für die erste Mannschaft, als auch für sämtliche Nachwuchsaltersklassen als Torwart-Trainer fungieren und sein Wissen, sowie seine enorme Erfahrung an die Grefrather Goalies weitergeben. Lang folgt damit als Torwart-Trainer auf Igor Gross, der bei den Blau-Gelben nach einer Saison ausscheidet.

Der zweite Vereinsvorsitzende Christof Hackstein freut sich stellvertretend für die Vereinsführung, mit Lukas Lang nun den absoluten Wunschkandidaten für den frei gewordenen Posten gewonnen zu haben: „Ich kenne Lukas Lang bereits seit 2016 und konnte in dieser Zeit immer wieder feststellen, wie effektiv er besonders mit den Nachwuchs-Goalies der verschiedensten Vereine zusammengearbeitet hat. Aus meiner Sicht ist es beeindruckend, wie es „Luky“ immer wieder gelingt, einerseits durch seine Trainingsmethoden, aber auch durch seine einnehmende und menschliche Art die Kids aber auch die erwachsenen Sportler mitzureißen und das maximale aus Ihnen heraus zu holen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass er unsere Goalies vom Bambini- bis zum Regionalliga-Spieler ein ganzes Stück weit verbessern und weiterentwickeln kann“. Auch menschlich passe Lukas Lang aus Sicht von Christof Hackstein hervorragend zur Grefrather EG: „Luky ist ein bodenständiger und umgänglicher Typ, der dennoch zielstrebig und ehrgeizig ist. Wir sind froh, dass wir ihn für Grefrath und die Trainings-Arbeit beim Phoenix gewinnen konnten“.

Lukas Lang ist in der Eishockey-Szene bestens vernetzt. Er selbst hat im Laufe seiner Torhüter-Karriere mit den verschiedensten professionellen Coaches sogar aus dem NHL-Umfeld zusammen gearbeitet und dabei sowohl auf, als auch abseits des Eises enorm viel Erfahrung und Fachwissen gesammelt. Lang selbst sieht sich dabei durchaus als innovativen Trainertypen mit einer klaren Vorstellung für seine künftige Arbeit beim Niers-Club: „Ich lege großen Wert auf die moderne Entwicklung von Torhütern. Wichtig ist mir dabei vor allem die Basis- und Grundlagen-Arbeit mit den jungen Goalies. Bislang fehlt diese noch häufig im deutschen Eishockey. Mein Ziel ist es, in Grefrath über die nächsten Jahre eine nachhaltige Ausbildungs-Struktur aufzubauen, die es perspektivisch den jungen Torhütern ermöglicht, auf hohem Level Eishockey zu spielen“.

Auch das Training in den eisfreien Sommermonaten hat für Lang einen unverzichtbaren Stellenwert: „Die Arbeit an Athletik, Physis und Hand-Augen-Koordination sind in der modernen Torhüter-Ausbildung und beim Sommertraining nicht wegzudenken. Auch im jungen Alter ist es bereits wichtig, die Athletik-Fähigkeiten auszubauen. Da hat sich im Vergleich zu früher ganz sicher eine ganze Menge getan. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Torhütern und hoffe, durch meine Arbeit dem Verein einen Mehrwert geben zu können.“

Davon, dass Lukas Langs Arbeit für die Grefrather EG einen Mehrwert darstellt, ist die Vereinsführung überzeugt. Natürlich hofft man beim Phoenix durch den neuen Torwart-Trainer und den zusätzlichen Trainingsschwerpunkt auch noch den einen oder anderen Nachwuchs-Goalie, darunter gerne auch Mädchen an die Niers locken oder als Eishockey-Neuling für die wichtigste Position, nämlich der zwischen den Torpfosten begeistern zu können.

Neben einer reizvollen sportlichen Perspektive und attraktiven Trainingsbedingungen bietet der Verein seinen Torhütern zudem auch eine Vereinsmitgliedschaft zum halbierten Jahresbeitrag. Besonders Goalies, aber auch Eishockey-Cracks aller Positionen und Altersklassen sind bei der GEG herzlich willkommen.