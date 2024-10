Was macht eigentlich… Bernd â€žBoboâ€œ KÃ¼hnhauser?

Düsseldorf. (MR) Der langjährige Profi und Kultspieler bei der Düsseldorfer EG, Bernd „Bobo“ Kühnhauser, weilte als Co-Trainer der Rosenheimer U20 Mannschaft an der Brehmstraße....

Trotz einer deftigen Niederlage seines Teams stand er anschließend mit einer guten Portion Humor zu einem Gespräch bereit.

Bobo sprach über seine Zeit in Düsseldorf – es waren insgesamt 11 Jahre, ehe er in der Saison 2005/06 seine Karriere beim Heimatverein Starbulls Rosenheim in der (damals) Oberliga beendete.

Der heute 53-Jährige war durch seine kompromisslose Spielweise Fanliebling an der „Brehm“, man kann fast noch die „Kühn-hau-ser, Kühn-hau-ser!“-Rufe hören. Da er „den ganzen Schmarrn bereits einmal durch hat“, hat er seinen Sohn nicht unbedingt ermutigt, auch Eishockeyspieler zu werden (Kilian steht derzeit im U20-Team des SBR).

Eine große Freude und Ehre war es Bobo, nach dem Abschiedsspiel von Daniel Kreutzer (2018) in diesem August auch zum Abschiedsspiel von Patrick Reimer in Nürnberg eingeladen worden zu sein.

Bernd Kühnhauser im Interview