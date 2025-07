Was Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier von seinem schwedischen Neuzugang Robin Norell erwartet

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison den schwedischen Verteidiger Robin Norell.

Der 30-Jährige absolvierte für Djurgårdens IF, IK Oskarshamn und in den vergangenen beiden Jahren Örebro HK insgesamt über 500 Partien in der schwedischen Top-Liga SHL und erreichte insgesamt acht Mal die Playoffs. Zuvor spielte Norell, der 2013 in der vierten Runde des NHL-Drafts von den Chicago Blackhawks gedraftet wurde, zwei Spielzeiten für die Rockford IceHogs in der nordamerikanischen AHL. Ausgebildet wurde der gebürtige Stockholmer im Nachwuchs von Djurgårdens und gewann während der Spielzeit 2013/2014 mit Schweden die Silbermedaille bei der U20-WM und stieg im gleichen Jahr mit den Profis von Djurgårdens in die SHL auf.

Den Aufstieg konnte Norell gemeinsam mit seinem neuen Headcoach Stefan Nyman sowie dem neuen Assistant- und Development-Coach der Roosters, Tony Zabel feiern, die beide Teil des Trainerteams waren. Nach der Zeit in Djurgårdens trafen Norell und sein neuer Headcoach Nyman bei seiner letzten Station in Örebro nochmal aufeinander und wollen nun auch mit den Roosters gemeinsam erfolgreich sein: „Die ersten Kontakte zu den Roosters und zu Franz sind schon erfolgt, bevor klar war, dass Stefan und Tony in der kommenden Saison Teil des Coaching-Teams sein werden. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit den beiden zu arbeiten und auch den Rest des Teams sowie die Stadt und den Club kennenzulernen. Franz hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt und ich will Verantwortung übernehmen“, sagt Norell, der am Seilersee die Rückennummer 56 tragen wird.

„Robin soll uns mit seiner Dynamik und Robustheit defensive Stabilität verleihen. Er soll mit seiner Erfahrung und seiner taktischen Cleverness auf und neben dem Eis eine Führungsrolle einnehmen“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Seine Karriere in Zahlen

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (ausgeliehen).

Verteidigung: Colton Jobke, Colin Ugbekile, Johannes Huß, Nils Elten (U23), Matias Lassen (DEN), Robin Norell.

Sturm: Daniel Fischbuch, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Christian Thomas (CAN), Henrik Törnqvist (SWE), Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Eirik Salsten (NOR).

Headcoach: Stefan Nyman

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli

