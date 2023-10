Was fÃ¼r ein Krimi! Deggendorfer SC entscheidet Topspiel fÃ¼r sich

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Eishockeykrimi am Sonntagabend in der Festung an der Trat! Dort drehte der die Mannschaft von Trainer...

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein Eishockeykrimi am Sonntagabend in der Festung an der Trat! Dort drehte der die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger einen 0:2 Rückstand vor 1629 Zuschauern noch in einen 3:2 Sieg nach Verlängerung.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte im Duell mit den Schwaben auf den nahezu identischen Kader wie am Freitag in Stuttgart zurückgreifen. Einzig Curtis Leinweber begab sich angeschlagen zu Ondrej Pozivil, Alex Grossrubatscher und Dennis Balzer auf die Tribüne.

Von der ersten Minuten weg entwickelte sich eine intensive und hochklassige Oberligapartie, in der beide Mannschaften von der ersten Minute weg viel investierten. Sowohl Leon Meder im Kasten der Memminger, als auch Timo Pielmeier blieben jedoch schadlos, sodass es mit einem torlosen Unentschieden in die erste Pause ging.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Beide Teams investierten viel in die Partie und kämpften um jeden Zentimeter Eis. In der zweiten Hälfte des Mitteldrittels erspielten sich die Indians allerdings immer mehr Spielanteile und gingen in der 36. Minute in Führung. Kurz nach Ablauf eines Memminger Powerplays war es Sofiene Bräuner, der einen Abpraller über Timo Pielmeier hinweg ins Tor bugsierte. Damit nicht genug: Die Gäste hatten nun richtig Feuer gefangen und erhöhten nur zwei Minuten später durch Marsall auf 0:2, was gleichermaßen auch den Spielstand nach 40 gespielten Minuten darstellte.

Im Schlussabschnitt warfen die Deggendorfer noch einmal alles in die Waagschale um kamen in der 53. Minute zum Anschlusstreffer. Niklas Pill verwertete den Abpraller seines eigenen Abpraller zum 1:2. Daraufhin lag der Ausgleich zwischenzeitlich in der Luft, jedoch ließ sich Leon Meder im Memminger Tor nicht überwinden. Kurz vor Ende der Partie nahm Ehrenberger Timo Pielmeier zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme brachte sofort den gewünschten Erfolg. Nur 68 Sekunden vor Ende der Partie war es Thomas Greilinger, der auf Zuspiel von Antonin Dusek zum späten Ausgleich traf.

Die Duell beider Teams musste somit in der Verlängerung entschieden werden. Dort schwang sich DSC-Verteidiger Tomas Gulda zum Matchwinner auf, als er freistehend den Siegtreffer erzielte.

Für den Deggendorfer SC geht es am kommenden Freitag mit dem nächsten dicken Brocken weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat ist dann der Tabellenführer, die Blue Devils Weiden.

