Home International Europa win2 day Ice Hockey League HC TWK Innsbruck "Die Haie" Was für ein Derby!
HC TWK Innsbruck "Die Haie"HCB Südtirol Alperia

Was für ein Derby!

22. Januar 20262 Mins read48
Torjubel der Innsbrucker Haie - HCI / PAPA Productions.
Innsbruck. (PM HCI) Innsbruck und Bozen liefern sich ein packendes Derby. Vier Tore von Matt Wilkins reichen leider nur für einen Punkt.

Es ist Derbyzeit in der TIWAG Arena, und das zeigt sich auch am Eis vom ersten Puck-Drop an. Beide Teams agieren aggressiv, es geht gleich hin und her, die Haie werfen den Favoriten aus Bozen alles entgegen. Die Tiroler zeigen eine ganz starke Anfangsphase, und gehen auch nicht unverdient in Führung. Matt Wilkins schließt in Minute sechs nach wunderschöner Vorarbeit von Troy Lajeunesse aus kurzer Distanz zum 1:0 ab. Die Gäste sind um eine schnelle Antwort bemüht und erhöhen daraufhin die Schlagzahl. Es dauert aber bis zur 14. Minute, ehe den Foxes der Ausgleich gelingt. Samuelsson trifft per One-Timer zum 1:1. Danach bleibt die Partie offen, auch die Haie haben wieder Chancen auf die Führung, so scheitert etwa Patrick Kudla nach schönem Solo an HCB-Goalie Harvey (14.).

Im Mitteldrittel erwischen die Bozner einen Blitzstart. Bereits nach 28 Sekunden steht es 1:2. Gennaro trifft mit einem scharfen Schuss ins lange Eck. Die Haie tun sich in der Folge schwer, offensiv gefährlich zu werden, die Bozner ihrerseits vergeben einige Möglichkeiten aufs 1:3. Mehrmals rettet Matt Vernon, bei einem Schuss von Gildon die Stange. Mitte des Drittels überstehen die Tiroler die erste Unterzahl des Abends, und sind kurz darauf selbst zum ersten Mal im Powerplay. Matt Wilkins hat hier mit einem Stangenschuss aus kurzer Distanz Pech. In Minute 36 fällt dann das 1:3 für Bozen. McClure lässt Vernon mit einem Schuss via Stange ins Tor keine Chance. Die Haie liegen nach 40 Minuten mit 1:3 zurück, nehmen aber fast zwei Minuten Powerplay mit ins letzte Drittel.

Bozen nimmt gleich zu Beginn des Abschnitts die nächste Strafe, und so sind die Haie gut eineinhalb Minuten zwei Mann mehr am Eis. Der HCI nützt diese Chance, und stellt durch Wilkins auf 2:3. Und Matt Wilkins ist es dann auch, der nicht einmal fünf Minuten später mit seinem dritten Tor den vielumjubelten Ausgleich erzielt. Der Kanadier überrascht Goalie Sam Harvey aus spitzem Winkel im kurzen Eck. Bozen antwortet aber postwendend! Mantenuto stellt nicht einmal eine Minute nach dem Ausgleich die Führung für die Gäste wieder her. Die Haie liefern den Foxes aber einen Kampf auf Biegen und Brechen, und erzielen fünf Minuten vor dem Ende abermals den Ausgleich. Und wieder ist es Wilkins, der im Powerplay erfolgreich ist, und die Haie in die Overtime bringt.

Dort hat Bozen die größeren Chancen, und am Schluss auch das bessere Ende für sich. McClure macht in Minute 63 den Deckel drauf. Der HCI holt nach 1:3- und 3:4-Rückstand
dank vier Toren von Matt Wilkins gegen Bozen noch einen Punkt, verliert aber mit 4:5. Das Spiel war aber Werbung für das Re-Match übermorgen in Bozen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HCB Südtirol Alperia 4:5/OT (1:1,0:2,3:1-0:1)
Torfolge: 1:0 Wilkins (6./EQ), 1:1 Samuelsson (14./EQ), 1:2 Gennaro (21./EQ), 1:3 McClure (36./EQ), 2:3 Wilkins (41./PP2), 3:3 Wilkins (46./EQ), 3:4 Mantenuto (47./EQ), 4:4 Wilkins (55./PP1), 4:5 McClure (64./EQ/GWG).

HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie
Freitag, 23.01.2026, 19:45 Uhr – Sparkasse Arena Bozen

291
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Previous post Niederlage der Red Bulls gegen FTC-Telekom

