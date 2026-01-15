Was​ die NHL digital besser macht und was das deutsche Eishockey daraus lernen kann

Anzeige

Eishockey wächst nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf dem Display. Internationale Ligen wie die NHL wissen, dass Reichweite, Bindung und Umsatz mittlerweile über Plattformen, Daten und Nutzungsverhalten entstehen. Der Vergleich zeigt, wo Deutschland steht und was sich tatsächlich übertragen lässt.

Der Eishockeysport wächst in Europa zugleich mit vollen Arenen und digitaler Nutzung. In der PENNY DEL lag der Zuschauerschnitt in der Saison 2024/2025 bei über 7.700 pro Spiel, damit gehört die Liga zu den zuschauerstärksten in Europa. Gleichzeitig stieg auch die Streaming-Reichweite, über MagentaSport verzeichneten die Spiele in derselben Saison mehr als 27 Millionen Abrufe. Das Momentum ist da. Die Frage ist, wie man daraus ein dauerhaftes digitales Produkt zieht.

Warum Eishockey im Ausland anders ankommt als in Deutschland

Der Blick nach Nordamerika zeigt, dass dort ein anderes Selbstverständnis vorherrscht. Dort gilt Eishockey nicht primär als Sportübertragung, sondern als jederzeit verfüg- und abrufbares Medienangebot. Spiele sind nur ein Teil davon. Statistiken, Clips, Replays und personalisierte Inhalte verlängern Eishockey-Events auf unbestimmt viel mehr Zeit als die Spielzeit. In Deutschland ist Eishockey stärker an feste Zeiten gebunden, das Nachholen von Spielen ist nicht systematisch verbreitet. Darum folgt die internationale Vermarktung auch anderen Prinzipien.

Von der Plattform zur Übertragung: Was der Wechsel der NHL zu DAZN bedeutet

Mit dem Beschluss, ab 2025/26 NHL.TV in die Infrastruktur von DAZN einzu­glie­dern, hat sich die Liga ein starkes Zeichen gesetzt. Nicht nur für einen Markt, sondern für fast 200 Länder außerhalb Nordamerikas. Es geht um Vereinfachung. Ein Login, eine App, ein Abo-System. Für die NHL bedeutet das Zugriff auf Nutzungsdaten, eine bessere Steuerung von Inhalten und klarere Erlösmodelle. Für Fans entsteht eine konsistente Umgebung. Gerade an dieser Konsistenz hapert es bei anderen europäischen Ligen ​‍​‌‍​‍‌noch.

Statistiken sind das Produkt

Die offizielle NHL App hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Scores stehen nicht mehr allein im Zentrum. Shot Maps, Laufwege, Eiszeiten und Vergleichswerte sind visuell aufbereitet und auch für weniger tief eingestiegene Nutzer verständlich. NHL EDGE macht fortgeschrittene Daten zu einem Teil des Alltags. Das Ergebnis ist messbar. Die durchschnittliche Verweildauer in der App steigt, selbst wenn kein Spiel live läuft. Daten ersetzen dabei nicht das Spiel, sie halten die Aufmerksamkeit zwischen den Spielen.

Europa Primetime als Strategie

Ein weiterer Hebel liegt im Spielplan. Die NHL hat für die laufenden und kommenden Spielzeiten gezielt Partien angesetzt, die in Europa zur Primetime laufen. Rund 40 Spiele pro Saison starten zu Zeiten, die in Mitteleuropa ohne Nachtstunden erreichbar sind. Das verändert das Nutzungsverhalten. Spiele werden gemeinsam gesehen, nicht nachträglich konsumiert. Für Märkte wie Deutschland entsteht dadurch eine Nähe, die früher fehlte. Spielzeiten werden zu einem Marketinginstrument.

Was Fans heute wirklich nutzen müssen

Während die NHL auf Bündelung setzt, bleibt der deutsche Markt fragmentiert. Live Spiele laufen über lineare Sender, Streamingplattformen und Zusatzangebote. Wer DEL und NHL verfolgen will, benötigt mehrere Zugänge. Diese Zersplitterung erschwert Bindung. Sie wirkt sich auch auf Monetarisierung aus. Internationale Beispiele zeigen, dass Nutzer eher bereit sind, Zusatzangebote wahrzunehmen, wenn der Zugang niedrigschwellig bleibt. Dazu zählen auch begleitende Angebote aus dem Unterhaltungsbereich, die sich rund um Sportereignisse etablieren.

Der Abend nach dem Spiel

Besonders deutlich wird der Unterschied nach Spielende. In Nordamerika verlagert sich die Nutzung sofort auf mobile Endgeräte. Kurze Clips, Datenvergleiche und Social Diskussionen erzeugen in den Stunden danach hohe Reichweiten. In Europa endet die Aufmerksamkeit oft mit der Schlusssirene. Dabei entstehen genau dort zusätzliche Kontaktpunkte. In diesem Umfeld tauchen auch branchennahe Angebote auf, etwa Promotions aus dem Gaming Bereich.

Drei Schritte ohne Großreform

Der Vergleich mit der NHL zeigt kein unerreichbares Ideal, sondern konkrete Ansatzpunkte. Erstens braucht es konsistente Plattformen. Ein zentraler digitaler Zugang senkt Hürden. Zweitens sollten Daten sichtbarer werden. Auch einfache Visualisierungen erhöhen die Bindung messbar. Drittens lohnt der Blick auf den Zeitraum nach dem Spiel. Dort entsteht Reichweite ohne zusätzliche Spielminuten.

Die DEL verfügt über volle Arenen, stabile TV Partner und wachsende Streamingzahlen. Der nächste Entwicklungsschritt liegt nicht im sportlichen Bereich, sondern in der Übersetzung des Spiels in digitale Nutzungsmuster. Internationale Ligen haben diesen Weg bereits beschritten. Nicht aus Experimentierfreude, sondern aus ökonomischer Notwendigkeit.

