Was die Liga zu einem mÃ¶glichen Abstieg der DÃ¼sseldorfer EG sagt und was am GerÃ¼cht um ein Aus der Grizzlys Wolfsburg dran ist

Neuss. (EM) Am Freitagabend liefern sich die Augsburger Panther und die Düsseldorfer das letzte und alles entscheidende Fernduell um den Klassenerhalt in der Penny DEL.

Fernduell Augsburg – DEG

Die Düsseldorfer EG empfängt im heimischen PSD-Bank-Dome die Grizzlys Wolfsburg, die als aktuell Tabellen-Zehnter selbst noch auf den Pre-Playoff-Zug aufspringen wollen. Dazu benötigen auch die Grizzlys, um sicher zu gehen noch Punkte, da sie nur zwei Zähler Vorsprung vor Frankfurt haben.

Der Blick der DEG-Fans wird am Freitagabend auch immer wieder nach Iserlohn gehen, wo der punktgleiche Abstiegsrivale aus Augsburg zu Gast ist. Gewinnen die Panther am Seilersee mit drei Punkten, dann ist die Messe aufgrund des schlechteren Torverhältnisses für die DEG gelesen. Leisten die Roosters ihrem Westrivalen Schützenhilfe könnte auch schon ein Punkt der DEG noch zur Rettung verhelfen. Es bahnt sich also ein echter Freitagskrimi zwischen den Panthern und der DEG an.

Alle aufstiegsberechtigten Teams stehen in den DEL2 Playoffs

Der Tabellenletzte nach 52 Spieltagen muss als Absteiger die Liga in Richtung DEL2 verlassen. Es sei denn, dass ein nicht aufstiegsberechtigtes Team in der DEL2 den Meistertitel holt. Alle fünf aufstiegsberechtigten Teams (Kassel, Krefeld, Dresden, Landshut, Rosenheim) befinden sich in den Playoffs. Die zuletzt stark aufspielenden Ravensburg Towerstars liefen auf Rang drei nach der Hauptrunde ein und könnten tatsächlich das Zeug dazu haben den anderen den anvisierten Aufstieg zu vermiesen. Sollte es Ravensburg oder einer der beiden Pre-Playoff-Teilnehmer es bis ins Finale schaffen, dann hätte der DEL-Absteiger frühestens Mitte April Klarheit darüber in welcher Liga es 25/26 weitergeht.

„Es ist das, was wir seit Jahren innerhalb der DEL mit der DEL2 besprochen und vereinbart haben“

Im Rahmen eines DEL-Pressegesprächs am Donnerstag kam auch die Frage auf, was ein Abstieg der Düsseldorfer EG für die Liga im Falle eines Falles bedeuten würde. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke nahm dazu wie folgt Stellung: „In erster Linie bedeutet es viel für die DEG. Aber es ist das, was wir seit Jahren innerhalb der DEL mit der DEL2 besprochen und vereinbart haben. Jeder kannte das Risiko. Gerade Augsburg und Düsseldorf waren Verfechter des Auf- und Abstiegsmodus. Von daher finde ich es jetzt gut, dass da jetzt niemand rumzickt oder sagt man habe sich falsch verhalten und sie da nun auch beide ihren Mann stehen. Düsseldorf ist bei den Zuschauerzahlen mit etwa 9.000 einer unserer größten Klubs. Von der Stadt ist Düsseldorf natürlich auch ein großer Markt. Bei den TV-Zahlen sind sie auch überdurchschnittlich attraktiv. Jetzt muss man abwarten was passiert und man muss abwarten ob und wer aus der zweiten Liga hochkommt. Wir können es uns nicht aussuchen und auch die Fußball Bundesliga muss damit leben, dass fünf der sieben größten Marken momentan in der zweiten Liga spielen. Das schützt davor nicht. Düsseldorf ist eine große Marke. Wichtiger ist, wenn es dazu kommen sollte, dass die DEG damit positiv umgeht und dann die Herausforderung annimmt, um schnell zurückzukommen. Aber es ist noch lange nicht so weit. Wir haben noch einen Spieltag und da kann noch viel passieren.“

Keine Kenntnis über gerüchteten Ausstieg der Grizzlys

Tripcke nahm auch Stellung zu Gerüchten um einen Rückzug der Grizzlys Wolfsburg nach der Saison. Immer wieder ist vor allem in den sozialen Medien von sogenannten „Kennern der Szene“ zu lesen, dass der sich in einer großen Krise befindende Volkswagenkonzern sein Sponsoring bei den Grizzlys erheblich reduzieren würde und dadurch die Grizzlys die Liga verlassen würden. Das Gerücht hält sich erstaunlicherweise schon längere Zeit. Auf Journalisten-Nachfrage (Rheinische Post), was die Liga davon weiß, erklärte Gernot Tripcke: „Nee gar nichts, nicht dass ich es wüsste.“

Damit dürfte dann auch diesem Gerücht der Wind aus den Segeln genommen sein.

Wer also am Freitagabend nach dem 52. Spieltag die Rote Laterne in der Penny DEL inne hat, kann sich fast sicher auf die DEL2 einstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut einen nicht aufstiegsberechtigten Überraschungsmeister wie 2025 mit Regensburg in der DEL2 gibt, ist, relativ gering.

