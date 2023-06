Was darf’s heute sein? … 1x Angriff, 1x Verteidigung bitte!

Linz. (PM Steel Wings) Auch diese Woche Neuigkeiten aus dem Kaderfeld! #38 Elias Koller und #22 Alexander Moser die weiteren „Zutaten“ für unser Erfolgsrezept...

Linz. (PM Steel Wings) Auch diese Woche Neuigkeiten aus dem Kaderfeld!

#38 Elias Koller und #22 Alexander Moser die weiteren „Zutaten“ für unser Erfolgsrezept bei den Steel Wings Linz.

Elias Koller, der in der Saison 2021/22 noch zur Leihe für die Linzer am Eis stand, wurde bereits mit der vergangenen Spielsaison „Member of the Wings-Family“. In seinen 22 AlpsHL-Spielen war er nur 4 Minuten davon in der Kühlbox, was ihn als einen fairen Spieler beschreiben lässt. In den übrigen Einsätze – die nicht weniger als 21 zählten – zeigte er sein Können in der U20-Mannschaft der Eishockey Akademie Oberösterreich.

Der 21jährige Verteidiger Alexander Moser fand letzte Saison – nach einem vorangegangen Zwischenstopp in Wien – aus dem südlichsten Bundesland nach Linz. 41mal hieß es auch für ihn „Einsatz am Eis!“. 10 Spiele davon absolvierte er in der ICE League an der Seite der Mannschaft der Steinbach Black Wings Linz. Als zweitbester österreichischer Verteidiger (AlpsHL, Teamstatistik) und mit 6 Assists beendete er erfolgreich die letzte Saison.

Aktueller Kader 2023/24

Stürmer (3): Benjamin Mosaad, Manuel Feldbaumer (Loan VSV), Elias Koller

Verteidiger (1): Alexander Moser (Loan KAC)

Abgänge (1): Leon Sommer



