Was bietet MyEmpire? Eine EinfÃ¼hrung fÃ¼r Einsteiger

Die Zahl der Online-Casinos wächst ständig, doch nicht alle können mit der Benutzerfreundlichkeit der Website, der Sicherheit oder der Spiel Vielfalt aufwarten. Das MyEmpire ist einer der neuen Anbieter, der sowohl neuen als auch erfahrenen Spielern etwas zu bieten hat.

Anmeldung und Kontoerstellung bei my empire

Um mit dem Spielen zu beginnen, müssen Sie sich wie in jedem anderen Casino zunächst registrieren. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn die Registrierung auf der My Empire Casino Website ist ganz einfach und selbst für Anfänger verständlich. Dazu müssen Sie auf der Hauptseite auf den Button „Registrierung“ klicken, woraufhin sich ein Registrierungs Formular öffnet, welches in wenigen Minuten ausgefüllt werden kann. Sie müssen eingeben:

Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse;

Überlegen Sie sich ein sicheres Passwort;

wahrheitsgemäße personenbezogene Daten wie Geburtsdatum und Wohnort eingeben;

Währung auswählen (Euro, Kryptowährung usw.).

Wenn Sie über einen Bonus Code verfügen, können Sie diesen direkt bei der Registrierung eingeben und erhalten einen Willkommensbonus. Normalerweise handelt es sich dabei um einen Einzahlungsbonus und/oder Freispiele für bestimmte Spielautomaten.

Sobald Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben, wird Ihr Konto aktiviert. Als Nächstes müssen Sie die KYC-Verifizierung bestehen, um Ihre Gewinne problemlos abheben zu können. Hierzu müssen Sie ein Foto Ihres Ausweisdokuments hochladen und Ihre Adresse bestätigen.

Support, Einstellungen und häufige Fragen rund um MyEmpire

Die Macher der My Empire Casino Website haben eine moderne Benutzeroberfläche entwickelt. Es ist ganz einfach und intuitiv. Sobald Sie sich angemeldet haben, haben Sie Zugriff auf alle Bereiche der Site, beispielsweise:

Ein Konto, in dem Sie persönliche Daten anzeigen oder ändern sowie den Verlauf von Spielen, Ein- und Auszahlungen einsehen können;

Einzahlungen mit verschiedenen Zahlungsmethoden (Kreditkarten, E-Wallets, Banküberweisungen oder Bitcoins) vornehmen;

Sprache, Sicherheitseinstellungen, Benachrichtigungen konfigurieren;

Im „Verantwortungsvolles Spielen“ können Sie Einzahlungslimits festlegen oder eine Spielpause einlegen.

Als wichtigstes Extra steht Ihnen ein 24/7-Chat zur Verfügung, in dem Sie um Hilfe bei Spielen, Einzahlungen oder technischen Problemen bitten können.

Die Plattform funktioniert hervorragend auf Mobilgeräten, sodass Sie problemlos auf Ihrem Smartphone oder Tablet spielen können.

Was unterscheidet My Empire Casino von anderen Plattformen?

My Empire Casino bietet Ihnen:

über 3.000 Spiele von renommierten Anbietern wie Pragmatic Play, NetEnt und Evolution Gaming, darunter Slots, Tischspiele, Live-Casino und Jackpot-Spiele;

Zusätzlich zu den traditionellen Zahlungsmethoden akzeptiert MyEmpire auch Bitcoin, Ethereum, Litecoin und andere Kryptowährungen.

Die Seite ist übersichtlich, anpassungsfähig und einfach für Anfänger und erfahrene Spieler, Sie können leicht neue Spiele finden und die, die Ihnen gefallen, speichern.

Sie können einen Willkommensbonus erhalten, außerdem gibt es regelmäßige Aktionen wie Cashback, Turniere oder Freispiele, es gibt einen VIP-Club

Sämtliche Geschäftsbedingungen, Bonusregeln und Datenschutzinformationen finden Sie ganz einfach auf der Website. Das Casino verfügt über eine gültige Glücksspiellizenz.

My Empire Casino bietet Ihnen eine gut gestaltete Website mit schönem Design und ohne versteckte Bedingungen. Neue Spieler können sich schnell darin zurechtfinden, attraktive Boni nutzen und bei Bedarf den Support kontaktieren.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.