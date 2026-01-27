Anzeige

In der PENNY DEL werden Spiele immer enger, die Abstände kleiner und die Punkteverteilung gnadenloser. Gerade in der Saison 2025/26 zeigt sich, dass oft wenige Szenen den Unterschied machen. Häufig fallen diese Momente nicht bei Fünf-gegen-Fünf, sondern in Über- oder Unterzahl.

Special Teams sind längst kein Randthema mehr, sondern ein zentraler Faktor moderner Spielanalyse. Trainer, Spieler und Fans blicken heute genauer denn je auf Powerplay- und Penalty-Killing-Quoten. Das hat Folgen für Taktik, Kaderplanung und sogar für die Art, wie Spiele gelesen und bewertet werden.

Wer verstehen will, warum bestimmte Teams konstant punkten und andere trotz ordentlicher Leistung leer ausgehen, kommt an diesen Zahlen nicht vorbei. Die Special Teams sind zu einem eigenen Spielfeld im Spiel geworden.

Bedeutung der Special Teams

Überzahl- und Unterzahlsituationen sind in der DEL längst mehr als nur kurze Unterbrechungen des normalen Spielverlaufs. Sie strukturieren Spiele, verschieben Momentum und entscheiden gerade in engen Partien über Sieg oder Niederlage. In einer Liga, in der viele Begegnungen mit einem Tor Unterschied enden, ist Effizienz in diesen Phasen Gold wert.

Das wachsende Interesse an diesen Details zeigt sich nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch bei den Fans. Spielanalysen, Social-Media-Diskussionen und Statistikseiten werden intensiver genutzt als noch vor wenigen Jahren. In diesem Umfeld vergleichen einige Anhänger Spielverläufe sogar mit externen Bewertungsmaßstäben, etwa wenn sie sich mit Quotenmodellen oder Plattformen wie Wettanbieter ohne LUGAS Aufsicht verglichen beschäftigen, um Leistungsdaten besser einzuordnen. Dabei geht es weniger um Wetten selbst, sondern um das Verständnis, wie stark Zahlen das Geschehen auf dem Eis widerspiegeln können.

Die nackten Fakten unterstreichen diese Entwicklung. Laut den offiziellen Special-Teams-Daten der PENNY DEL führen die Adler Mannheim die Liga in der Saison 2025/26 mit einer Powerplay-Quote von 32,67 % an, dicht gefolgt von den Kölner Haien mit 31,62 %. Beide Teams profitieren sichtbar davon, dass sie ihre Chancen in Überzahl konsequent nutzen.

Taktische Anpassungen im Powerplay

Powerplay ist heute ein hochkomplexes Konstrukt. Die Zeiten statischer Aufstellungen sind vorbei, stattdessen setzen Trainer auf Bewegung, schnelle Positionswechsel und variable Anspielstationen. Besonders auffällig ist der Trend, Verteidiger situativ rotieren zu lassen, um neue Passwinkel zu schaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Eiszeitsteuerung. Top-Spieler werden gezielt für entscheidende Überzahlsituationen geschont, während andere Akteure speziell für diese Rollen aufgebaut werden. Das erhöht nicht nur die Effizienz, sondern auch die Unberechenbarkeit.

Diese Anpassungen sind notwendig, weil Gegner sich immer besser vorbereiten. Videoanalyse und Datenmodelle sorgen dafür, dass jede bekannte Powerplay-Formation schnell entschlüsselt wird. Wer erfolgreich bleiben will, muss ständig nachjustieren.

Penalty Killing unter Druck

Mindestens ebenso spielentscheidend ist das Unterzahlspiel. Ein starkes Penalty Killing kann nicht nur Gegentore verhindern, sondern auch das eigene Team emotional pushen. Geblockte Schüsse und gewonnene Bullys in Unterzahl wirken oft wie kleine Siege.

Taktisch geht es dabei längst nicht mehr nur um Passivarbeit. Viele Teams setzen auf aggressives Forechecking, um den Spielaufbau des Gegners früh zu stören. Kurze Wechsel und klare Laufwege sind entscheidend, um keine Lücken zu reißen.

Auch hier spielt Analyse eine große Rolle. Trainer wissen genau, bei welchen Gegenspielern sich Druck lohnt und wann ein kompakter Block sinnvoller ist. Diese Detailarbeit zahlt sich über eine lange Saison aus.

Statistiken als Spielentscheider

Statistiken haben sich im Eishockey vom Beiwerk zum Steuerungsinstrument entwickelt. Powerplay- und Penalty-Killing-Quoten fließen in Spielvorbereitung, Line-Zusammenstellung und sogar in Transferentscheidungen ein. Sie liefern objektive Anhaltspunkte in einer ansonsten sehr dynamischen Sportart.

Am Ende bleibt festzuhalten: Special Teams sind kein Bonus, sondern Pflichtprogramm. Teams, die hier konstant liefern, verschaffen sich einen strukturellen Vorteil. Für Fans bedeutet das, genauer hinzuschauen. Denn oft entscheidet sich ein DEL-Spiel genau dort, wo das Eis ein paar Meter mehr Platz bietet.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.