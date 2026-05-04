Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eisbären Regensburg Warum sich Peter Flache für eine Weiterverpflichtung von Guillaume Naud entschieden hat
Eisbären RegensburgTransfer-News

Warum sich Peter Flache für eine Weiterverpflichtung von Guillaume Naud entschieden hat

4. Mai 20261 Mins read148
Share
Guillaume Naud (Eisbären Regensburg) - © Melanie Feldmeier
Share

Regensburg. (PM Eisbären) Die Kaderplanung der Eisbären Regensburg nimmt weiter konkrete Formen an.

Mit Guillaume Naud bleibt ein zentraler Baustein der Defensive auch in der Saison 2026-2027 Teil des Teams.

Der 33-jährige deutsch-kanadische Verteidiger hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin für die Eisbären aufs Eis gehen. Mit seiner Kombination aus Größe, Präsenz und Spielübersicht bringt er ein klares Profil auf seiner Position mit. Als Rechtsschütze sorgt er für Stabilität im eigenen Drittel und gibt dem Spiel nach vorne Struktur und Tempo.

Geboren in Augsburg, ausgebildet in Nordamerika und geprägt durch Stationen in Kanada, den USA, Deutschland und Frankreich, bringt Naud internationale Erfahrung mit. In Deutschland lief er unter anderem für die Bietigheim Steelers in der DEL und DEL2 auf, danach stand er bei Rouen in der französischen Ligue Magnus unter Vertrag, bevor er nach Regensburg wechselte.
In der Saison 2025-2026 absolvierte Naud 52 Spiele für die Eisbären Regensburg und kam dabei auf 2 Tore und 20 Assists. In den Playoffs steuerte er in 10 Spielen weitere 3 Assists bei und führte die Verteidiger des Teams in der internen Punktewertung an.

Das Statement von Headcoach Peter Flache zur Weiter-Verpflichtung: „Guillaume wurde zu einem unserer zuverlässigsten Verteidiger und führte außerdem alle Verteidiger in der Punktewertung an. Er bringt bei jedem Training und jedem Spiel eine professionelle Einstellung mit. In nur einer Saison ist er zu einer der Führungspersönlichkeiten unseres Teams geworden und geht jeden Tag mit gutem Beispiel voran.“

Auch Guillaume Naud selbst blickt mit klarer Haltung auf die kommende Spielzeit: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag in Regensburg zu verlängern und weiterhin Teil dieses Teams zu sein. Der Verein, die Fans und das gesamte Umfeld gefallen mir sehr gut. Ich fühle mich hier sowohl sportlich als auch persönlich sehr wohl. Gemeinsam wollen wir an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen. Ich bin hochmotiviert, meinen Teil zum weiteren Erfolg beizutragen.“

Mit seiner Ruhe, seiner Erfahrung und seiner Verlässlichkeit bleibt Naud ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und dem Spiel Stabilität gibt.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns

Share
Previous post Ist dieser Meistercoach der Nachfolger von Meistermacher Serge Aubin bei den Eisbären Berlin?

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Graz 99érsTransfer-News

Düsseldorf, Rosenheim keine Themen: Korbinian Holzer sagt dem aktiven Eishockey Servus!

Graz. (99ers) Nach zwei Saisonen und 91 Spielen als Kapitän der Moser...

By4. Mai 2026
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Eispiraten Crimmitschau sichern sich die Dienste von Emil Quaas

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihre Defensive zur kommenden Saison...

By4. Mai 2026
Tölzer LöwenTransfer-News

Löwen verlängern mit Eigengewächs Simon Manhart!

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen freuen sich, dass mit Simon...

By4. Mai 2026
HC Ambri-PiottaTransfer-News

Nathan Borradori Biancoblù bis 2030

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, den Vertrag mit...

By4. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten