Warum sich Peter Flache für eine Weiterverpflichtung von Guillaume Naud entschieden hat

Regensburg. (PM Eisbären) Die Kaderplanung der Eisbären Regensburg nimmt weiter konkrete Formen an.

Mit Guillaume Naud bleibt ein zentraler Baustein der Defensive auch in der Saison 2026-2027 Teil des Teams.

Der 33-jährige deutsch-kanadische Verteidiger hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin für die Eisbären aufs Eis gehen. Mit seiner Kombination aus Größe, Präsenz und Spielübersicht bringt er ein klares Profil auf seiner Position mit. Als Rechtsschütze sorgt er für Stabilität im eigenen Drittel und gibt dem Spiel nach vorne Struktur und Tempo.

Geboren in Augsburg, ausgebildet in Nordamerika und geprägt durch Stationen in Kanada, den USA, Deutschland und Frankreich, bringt Naud internationale Erfahrung mit. In Deutschland lief er unter anderem für die Bietigheim Steelers in der DEL und DEL2 auf, danach stand er bei Rouen in der französischen Ligue Magnus unter Vertrag, bevor er nach Regensburg wechselte.

In der Saison 2025-2026 absolvierte Naud 52 Spiele für die Eisbären Regensburg und kam dabei auf 2 Tore und 20 Assists. In den Playoffs steuerte er in 10 Spielen weitere 3 Assists bei und führte die Verteidiger des Teams in der internen Punktewertung an.

Das Statement von Headcoach Peter Flache zur Weiter-Verpflichtung: „Guillaume wurde zu einem unserer zuverlässigsten Verteidiger und führte außerdem alle Verteidiger in der Punktewertung an. Er bringt bei jedem Training und jedem Spiel eine professionelle Einstellung mit. In nur einer Saison ist er zu einer der Führungspersönlichkeiten unseres Teams geworden und geht jeden Tag mit gutem Beispiel voran.“

Auch Guillaume Naud selbst blickt mit klarer Haltung auf die kommende Spielzeit: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag in Regensburg zu verlängern und weiterhin Teil dieses Teams zu sein. Der Verein, die Fans und das gesamte Umfeld gefallen mir sehr gut. Ich fühle mich hier sowohl sportlich als auch persönlich sehr wohl. Gemeinsam wollen wir an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen. Ich bin hochmotiviert, meinen Teil zum weiteren Erfolg beizutragen.“

Mit seiner Ruhe, seiner Erfahrung und seiner Verlässlichkeit bleibt Naud ein Spieler, der Verantwortung übernimmt und dem Spiel Stabilität gibt.