Warum sich die Saale Bulls Halle für den talentierten Marcel Tabert entschieden haben

Halle. (PM Saale Bulls) Als nächsten Neuzugang für die kommende Saison heißen die Saale Bulls Marcel Tabert recht herzlich in Halle willkommen.

Geboren in Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, durchlief der 20-Jährige zunächst den Schweizer Nachwuchs in Bülach und Kloten, bevor er mit gerade einmal 15 Jahren den Schritt nach Amerika wagte. In leistungsstarken Jugend-Eishockeyligen, die jungen Spielern bis 18 den Sprung in den professionellen oder akademischen Eishockeysport ermöglichen sollen, entwickelte sich der Linksschütze kontinuierlich weiter. Die Spielzeit 2022/23 beendete er für die Atlantic Coast Academy 16U als Team-Top-Scorer mit 105 Punkten, seine 61 erzielten Treffer waren ligaweit der zweithöchste Wert.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland sammelte der zweimalige U18-Junioren-Nationalspieler Erfahrungen in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) für Köln und Landshut, ehe er – neben 18 weiteren Einsätzen in der DNL für Landshut – den Großteil der abgelaufenen Saison in Selb (Oberliga Süd) verbrachte. Für die Wölfe konnte Tabert in 37 Hauptrunden-Einsätzen sieben Tore erzielen (einmal zum Sieg, einmal in Überzahl) und elf weitere vorbereiten.

Sportdirektor und Head Coach Christian Hommel fiel Tabert vor allem im Video-Scouting in Vorbereitung auf die Play Offs auf. „Mit erst 20 Jahren hat Marcel bereits viele Eishockeystationen hinter sich, zuletzt in Selb erlebte er seine erste richtige Oberliga-Saison und war auch hier mit 18 Punkten sehr erfolgreich.“

In Halle soll er nun den nächsten Schritt gehen. „Mit seinen 1,86 Meter Körpergröße ist er ein Spieler, der vom Typus gut zu uns passt. Seine Art zu spielen ist genau das, was wir wollen: hartes Forecheck, arbeiten in beide Richtungen, sehr gute Scorerqualitäten. Deshalb bin ich sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marcel Tabert @ Elite Prospects