Warum sich die Kassel Huskies fÃ¼r die „WunschlÃ¶sung“ Petteri VÃ¤kiparta als Assistenztrainer entscheiden haben

In der kommenden Spielzeit wird Petteri Väkiparta Huskies-Head Coach Todd Woodcroft hinter der Bande der Kassel Huskies unterstützen.

Zuletzt war der 46-Jährige als Trainer beim Ligakonkurrent Lausitzer Füchse aktiv.

Bereits im Alter von 30 Jahren wechselte der Finne vom Eis auf die Trainerbank. Während er in seiner aktiven Laufbahn in Finnland aktiv war, verbrachte er beinahe seine gesamte Trainerkarriere in Deutschland. Seine erste Station hatte er dabei von 2008 bis 2013 in Mannheim, wo er als Co-Trainer der U18 erste Coaching-Erfahrungen sammeln durfte. Anschließend zog es Väkiparta nochmal zurück in seine Heimat, wo er als Co-Trainer bei den Espoo Blues, damals in der höchsten Spielklasse Finnlands, den nächsten Schritt machen konnte.

Zurück in Deutschland zog es den sympathischen Coach von den Schwenninger Wild Wings, über die Grizzlys Wolfsburg, zu den Lausitzer Füchsen, wo er in der Saison 21/22 erstmals Cheftrainer war. Zweimal trafen die Schlittenhunde zuletzt im Viertelfinale auf das Team des neuen Co-Trainers, wobei seine Füchse die Huskies besonders in der vergangenen Playoff-Viertelfinalserie über sieben Spiele vor eine große Herausforderung stellten.

Väkiparta konnte außerdem als Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft einen überragenden fünften Platz bei der U20-Weltmeisterschaft 2022 in Edmonton erreichen. Ab Sommer verstärkt er nun den Trainerstab der Nordhessen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Huskies Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Petteri haben wir unsere absolute Wunschlösung für die Position des Co-Trainers verpflichten können. Er kennt das deutsche Eishockey sehr gut und stellt somit die perfekte Ergänzung für unser Trainerteam dar. Als Gäste-Trainer hat er in den vergangenen Jahren bereits einen sehr kompetenten Eindruck bei uns in Kassel hinterlassen. Diese Eindrücke haben sich in unseren Gesprächen bestätigt, weswegen wir und vor allem Todd uns sehr auf die Zusammenarbeit in der kommenden Saison freuen.“

Petteri Väkiparta: „Ich freue mich sehr, zur neuen Saison für die Kassel Huskies und damit eine der größten Organisationen der Liga zu arbeiten. Die vergangenen zweieinhalb Jahre bei den Lausitzer Füchsen waren eine tolle Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Nun bin ich gespannt, auf die neue Aufgabe in Kassel. Die Stimmung, vor allem in den Playoffs, war sehr beeindruckend!“