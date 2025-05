Warum sich die Joker Kaufbeuren fÃ¼r die Verpflichtung von Teamspieler Max Kislinger entschieden haben

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem gebürtigen Garmisch-Partenkirchener Max Kislinger bekommt der Kader des ESVK für die Saison 2025/2026 weitere Verstärkung.

Der 27 Jahre alte Stürmer, der auch als Verteidiger einsetzbar ist, kommt von den Lausitzer Füchsen ins Allgäu nach Kaufbeuren.

Ausgebildet beim SC Riessersee, führte ihn sein Weg mit 15 Jahren nach Kanada zu den Peterborough Petes, ehe es nach einer Saison in die Red Bull Akademie nach Salzburg verschlug. Nach einem Jahr in Salzburg ging es für den Linksschützen dann erneut über den großen Teich nach Kanada; dabei spielte er dann für drei Jahre in der dortigen Nachwuchsliga OHL für die Teams North Bay Battalion und Flint Firebirds.

Danach folgte, als aktueller U20-Nationalspieler, der direkte Wechsel in die DEL zu den Nürnberg Ice Tigers. Für die Franken schnürte er dann sechs Spielzeiten lang seine Schlittschuhe, ehe zur vergangenen Saison der Wechsel in die DEL2 zu den Lausitzer Füchsen erfolgte.

Beim ESV Kaufbeuren wird Max Kislinger fortan mit der Trikotnummer 21 auflaufen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zum aktuellen Neuzugang: „Mit Max Kislinger haben wir einen absoluten Teamspieler verpflichtet. Er ist immer topfit, agiert immer im Dienste der Mannschaft und wird somit eine super Bereicherung für unser Team sein. Dazu ist er vielseitig einsetzbar, sowohl als Stürmer als auch als Verteidiger, was ebenfalls ein großer Vorteil ist.“

Max Kislinger zu seinem Wechsel zum ESV Kaufbeuren: „Ich freue mich Riesig für den ESVK in der kommenden Saison auf dem Eis zu stehen und richtig Gas zu geben. Für mich ist es nicht nur sportlich, sondern auch persönlich ein besonderer Schritt wieder näher an die Heimat zu kommen und gleichzeitig für so einen traditionsreichen Verein zu spielen. Die Gespräche die ich Vorfeld mit Patrick Reimer hatte waren extrem positiv und ich finde es stark was hier in Kaufbeuren jetzt vorangetrieben wird. Ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung sowie auf die Stimmung im Stadion und auch auf die Jungs in der Kabine.“

Max Kislingers Karriere in Zahen

