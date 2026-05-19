Warum sich die Grizzlys Wolfsburg den NHL-erfahrenen Madison Bowey geangelt haben

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach dem amtierenden deutschen Meister Les Lancaster haben die Grizzlys nun einen Stanley-Cup-Champion unter Vertrag genommen.

Verteidiger Madison Bowey wechselt von den Augsburger Panthern nach Niedersachsen und unterschreibt einen Kontrakt bis 2027.

Der 31-Jährige hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Im Nachwuchs wurde er mit der U18 und mit der U20 Kanadas Weltmeister, die Kelowna Rockets führte er 2015 als Kapitän zum Titel in der WHL – der Liga, aus der nun Dustin Willhöft nach Wolfsburg wechselt. Bereits 2013 war der Rechtsschütze in der zweiten Runde an Position 53 von den Washington Capitals gedraftet worden. Für das Team um den russischen Superstar Alex Ovechkin absolvierte der 1,88 Meter große Defender 68 Spiele in der NHL und gewann mit dem Team aus der Hauptstadt der USA gleich in seinem ersten Jahr 2018 den Stanley Cup.

Es folgten noch 74 weitere Einsätze in der besten Liga der Welt für die Detroit Red Wings, die Chicago Blackhawks und die Vancouver Canucks. Nach einem Jahr ohne NHL-Partie wechselte Bowey im Sommer 2023 in die KHL. Im russischen Team Torpedo Nizhny Novgorod spielte er bereits mit seinem künftigen Teamkollegen Bobby Lynch zusammen. Der Kanadier entschied sich nach einem Jahr für den Weg zurück nach Nordamerika und kam 63-mal für die Cleveland Monsters in der AHL zum Einsatz. Im vergangenen Sommer lockten ihn jedoch die Augsburger Panther zurück nach Europa und erstmals in die PENNY DEL.

47 Begegnungen im Dress des AEV stehen für den Rechtsschützen zu Buche, in dieser Zeit verbuchte er in seiner ersten DEL-Saison fünf Treffer und elf Vorlagen auf seinem Scorerkonto. Die Rolle, die Bowey in der Fuggerstadt einnahm, wird beim Blick auf die Eiszeit deutlich: Im Schnitt stand der künftige Grizzly pro Partie knapp 21 Minuten auf dem Eis und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft: Nur drei Panther blockten im Saisonverlauf mehr Schüsse als Bowey (49).

Madison Bowey wird mit seiner Familie wie alle Spieler Anfang August in Wolfsburg erwartet und künftig für die Grizzlys mit der Rückennummer 22 auflaufen. Robin Veber trägt künftig die 25. Klar ist nun auch, dass Les Lancaster mit der Nummer 74 aufläuft, Til Raab „wechselt“ zur Nummer 11.

„Wir sind der Überzeugung, dass Madison das fehlende Puzzlestück ist, um unserer Abwehr für die kommende Saison die gewünschte spielerische und physische Ausgeglichenheit sowie zudem eine gewisse Robustheit und Härte zu geben. Er ist ein Spieler, der durch seine Erfahrung, körperliche Präsenz und vielseitige Verwendbarkeit perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Madison ist ein absoluter Teamplayer, der sich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt. Diese Aspekte waren für uns für die Verpflichtung mitentscheidend“, erklärt Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.

Madison Boweys Karriere in Zahlen

Source: Madison Bowey @ Elite Prospects

Der Kader der Grizzlys mit Rückennummern für die Saison 2026-2027

Torhüter: #1 Dustin Strahlmeier, #39 Ennio Albrecht, #67 Hannibal Weitzmann.

Verteidiger: #4 Keaton Thompson (AL), #16 Tommy Pasanen, #22 Madison Bowey (AL),

#24 Janik Möser, #28 Jimmy Martinovic, #29 Leo Hafenrichter (U23), #44 Julian Melchiori (AL), #74 Les Lancaster (AL), #95 Fabio Pfohl.

Stürmer: #11 Til Raab (U23), #19 Dustin Willhöft (U23), #25 Robin Veber (U24), #40 Julian Chrobot, #49 Bobby Lynch (AL), #50 Julius Ramoser, #52 Sven Ziegler, #58 Tyler Gaudet (AL), #63 Luis Schinko, #71 Justin Feser, #82 Will Graber (AL), #89 Matt Choupani, #91 Timo Ruckdäschel (U23), #93 Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.